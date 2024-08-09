آمال ماهر تعبر عن حماسها بالعودة لجمهور قرطاج.. فماذا قالت؟

تستعد المطربة آمال ماهر، للعودة إلى مسرح مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب 9 سنوات، حيث ستقوم بإحياء حفل غنائي غدًا السبت الموافق 10 أغسطس ضمن فعاليات الدورة الـ58 للمهرجان، ويُعد هذا الحفل من اللحظات المرتقبة لجمهورها في تونس وخارجها، حيث ستقدم آمال خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي لطالما أحبها الجمهور وتفاعل معها.

تصريحات آمال ماهر

وفي تصريحات تلفزيونية لها، يرصدها موقع الموجز، أعربت آمال ماهر عن حماسها وسعادتها بالعودة إلى قرطاج، مشيدة بجمهور المهرجان الذي وصفته بأنه يتغنى معها بكل حب وشغف، وهو ما يجعل التجربة مميزة لكل فنان يقف على هذا المسرح، مُضيفة:"أحب جمهور قرطاج، لأنه يتغنى معك، بمنتهى الحب في دي حاجة بالنسبة للفنان تخليه طاير في السماء، الجمهور بيكون حاسس بكل حرف بيغنيه، وحفلي في قرطاج لا يمكن تتمحى من ذاكرتي أبدًا، فهو مهرجان كبير بيحمل معاه فن من كل الاتجاهات، ودي بالنسبة لينا حاجة تشرف ونفخر بيها كفنانين، قبل ما نفخر بيها كعرب، وأتمنى أن أتعامل مع موسيقيين تونسيين".

ألبوم آمال ماهر الأخير

يذكر أن آمال ماهر قد أصدرت مؤخرًا ميني ألبوم يضم خمس أغاني بعنوان "أنا كويسة"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب، الأغاني الخمس هي: "أنا كويسة"، "أنا الحب"، "صاحبة عمرين"، "الحكاية في مشهدين"، و"كسبت الرهان".

أغنية "أنا كويسة"

أما كلمات أغنية "أنا كويسة"، فجسدت خلالها التفاؤل والقوة بعد مواجهة الصعاب، وتحمل رسائل إيجابية تجعلها قريبة من قلوب المستمعين، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:متخافوش يا ناس عليّا.. كله حلو مية مية.. أيوة طبعًا مش بسيطة.. بس عادي مش قضية.. أنتوا ليه مستغربيني.. إني بضحك أو بغني.. نزلة دمعة مني.. أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة.. ولو أهمكوا من فضلكم ممكن خدمة.. خرجوني فسحوني.. الهوا عقلي واشغلوني.. وأن فتحت السيرة تاني.. سكتوني سكتوني.

وقد تصدر اسم الفنانة آمال ماهر، تريند جوجل، بعدما أحيت خلال الفترة الماضية حفلاً غنائيًا كبيرًا في جدة تحت عنوان "ليلة الأحلام"، بالتعاون مع الموسيقار عمر خيرت، وذلك ضمن حفلات موسم صيف 2024.

وحرص الفنان كريم عبد العزيز على حضور الحفل بعد انتهاء عرض مسرحيته الجديدة «السندباد»، التي شارك بها في موسم الرياض 2024، وتألقت الفنانة آمال ماهر بأدائها لأغنية «لأ مش أنا اللي أبكي»، حيث تفاعل معها كريم عبد العزيز بشكل كبير، واستقبل الأغنية بابتسامة وصفيق حار بعد انتهائها.

أبرز الأغاني التي قدمتها آمال ماهر في الحفل



وقدمت الفنانة آمال ماهر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، منها «اللي قادرة على التحدي»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما قدمت تحية للفنان القدير محمد عبده بغنائها إحدى أغانيه الشهيرة.

كما غنت الفنانة آمال ماهر أيضًا أغنية "علي صوتك" للنجم محمد منير، وأغنية للفنان محمد عبده، وعزف عمر خيرت معها على أنغام أغنيتي "كل ده كان ليه"،"مش أنا اللي أبكي".

رسالة آمال ماهر لعمر خيرت



وأعربت الفنانة آمال ماهر، عن سعادتها الكبيرة بالغناء مع الموسيقار عمر خيرت، وقالت له عند صعودها على المسرح:"أنا فخورة جدًا، وسعيدة في اللحظة دي إني بشاركك وبتشاركنى الغنا، ده شرف عظيم ليا".

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