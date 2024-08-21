رسمياً .. شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد روتانا

تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي للمستشار معالي النائب العام ضد الممثل القانوني لشركة روتانا قيد برقم ٥٢٤٨٤ لسنة 2024 عرائض المكتب الفني ، وذلك عن واقعة قيام شركة روتانا بحذف المصنفات الفنية المملوكة للفنانة المنشورة علي قناة اليوتيوب الخاصة بها وتلك الأغاني هي :اللي يقابل حبيبي، ها نحتفل، بتمني أنساك، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

المستشار القانوني ياسر قنطوش



ومن جانبه أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، أن هذا البلاغ يأتي في إطار الحصول على حقوق موكلته وذلك بعد انتهاء التعاقد بينها وبين روتانا ، مشيراً إلى أن البلاغ تم إحالته للنيابة الشئون المالية والتجارية لكي يتم التحقيق في تلك الواقعة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب

وكان الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كشف عن حالتها الصحية والمعنوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، يرصد الموجز تفاصيلها، قائلاً: "شيرين في طريقها للانطلاق مرة أخرى، ولكل جواد كبوة".

وقال خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين على أن شيرين عبد الوهاب تمتلك رغبة قوية في العودة إلى عالم الفن والغناء، وهي متجاوبة بشكل جيد مع العلاج، مما يعكس إرادتها القوية لتجاوز أزماتها.



أغنية هنحتفل شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت مؤخرًا أغنية "هنحتفل"، وهي جزء من ألبومها القادم الأغنية، وسرعان ما قامت شركة روتانا بحذفها، وكانت من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

سبق وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتسريب أغنية "كل الحاجات" وأيضًا أغنية "ملكش مكان" في عام 2021، هذا الأمر أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها وصناع الموسيقى، مما دفع الشاعر طارق عبد الستار، مؤلف أغنية "كل الحاجات"، إلى التحدث عن مشكلته مع شيرين عبد الوهاب بخصوص هذا التسريب، وبدأ باتخاذ خطوات قانونية لحل النزاع.

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