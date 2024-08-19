بفستان واسع .. سعد لمجرد يثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في دبي

أثار الفنان المغربي سعد لمجرد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة غير تقليدية في حفله الأخير الذي أقيم في دبي، حيث فاجأ الجمهور بارتدائه فستاناً واسعاً، ما أثار استغراب الكثيرين وأشعل منصات التواصل بالتعليقات والانتقادات ، ورصد ذلك موقع “ الموجز”

هذا الظهور أثار تساؤلات حول اختيارات لمجرد في أزيائه، خاصةً أنه معروف بتجديداته المستمرة في الموضة وجرأته في اختيار الأزياء، لكن هذه الإطلالة بالذات لم تحظ بإعجاب الجميع وتسببت في ردود فعل متباينة بين معجبيه.

سعد لمجرد

لحظات عائلية سعيدة

بعيداً عن أجواء الحفل والجدل المصاحب له، أظهر سعد لمجرد جانباً مختلفاً من حياته الشخصية.

شارك لمجرد جمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظات عائلية عفوية مع زوجته غيثة العلاكي.

الفيديو الذي نشره لمجرد كان مليئاً بالحب والسعادة، حيث ظهر وهو يحمل حقائب السفر ويتنقل بها مع صديقه في شوارع المدينة، وصولاً إلى محطة القطار. بعدها، ظهر وهو يستمتع بوقته على أحد الشواطئ، حيث مارس السباحة ولعب التنس بحماس ومرح، عاكساً شخصيته المرحة والمليئة بالحيوية.

وفي نهاية الفيديو، ظهر لمجرد في لقطة دافئة مع زوجته غيثة، وهي تضحك بينما يرمقها هو بنظرات مليئة بالحب والاهتمام.

وأرفق لمجرد المقطع بعبارة: "خلال هذه العطلة كنت الأكثر سعادة، الحمدلله"، معبراً عن امتنانه للحظات البسيطة والممتعة التي قضاها معها.

كما وجه لمجرد ، رسالة لمتابعيه يشجعهم فيها على الاستمتاع باللحظات البسيطة التي تخلق ذكريات لا تُنسى، مؤكداً أن البساطة هي مفتاح السعادة الحقيقية.

رد سعد لمجرد على شائعات التمثيل في فيلم "قلب 6/9"

لم يتوقف الجدل حول سعد لمجرد عند حدود إطلالته في دبي، بل امتد ليشمل مشاركته المزعومة في فيلم "قلب 6/9". انتشرت شائعات تشير إلى أن لمجرد يخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل من خلال هذا الفيلم، وهو ما دفعه للرد بشكل مباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، نشر لمجرد مقطع فيديو يوضح فيه الحقيقة، مؤكداً أن دوره في الفيلم اقتصر على أداء أغنية فقط، وأنه لا يشارك في التمثيل ضمن العمل.

وأوضح لمجرد أن المشهد التمثيلي الذي يظهر في بداية الأغنية يتماشى مع موضوع الفيلم، لكنه ليس جزءاً من الفيلم نفسه.

وفي رسالة شكر لفريق العمل والجمهور، أعرب لمجرد عن تقديره لثقة فريق العمل في اختياره لأداء الأغنية، مؤكداً أنه سعيد بالمشاركة في هذا المشروع الموسيقي. هذا التوضيح جاء ليضع حداً للشائعات التي تحدثت عن دخول لمجرد عالم التمثيل، مؤكداً أن تركيزه لا يزال منصباً على الموسيقى والغناء.

مشروع فني مشترك مع محمد رمضان

وفي إطار آخر من نشاطاته الفنية، كشف الفنان المصري محمد رمضان خلال مؤتمر صحفي بمهرجان موازين في المغرب عن مشروع فني جديد يجمعه بسعد لمجرد.

وأوضح رمضان أن هناك مشروعاً سينمائياً كان قد بدأ العمل عليه مع لمجرد قبل فترة، حيث تم بالفعل كتابة السيناريو وبدء التحضيرات، لكن انشغالهما بأعمال أخرى مثل أغنية "انساي" أجلت المشروع لبعض الوقت.

وأكد رمضان أن المشروع السينمائي ما زال قائماً، مع وعد بأن يراه الجمهور قريباً على الشاشات.

سعد لمجرد

نجاح متواصل مع "محتال الحب"

على صعيد آخر، يواصل سعد لمجرد نجاحاته في عالم الموسيقى، حيث حققت أغنيته الأخيرة "محتال الحب" نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب". الأغنية، التي كتب كلماتها رامي شلهوب ولحنها ووزعها جمال ياسين، نالت إعجاب الجمهور وحققت نسب مشاهدة مرتفعة.

هذا النجاح يعزز مكانة لمجرد كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ويؤكد قدرته على تقديم أعمال موسيقية تجذب الجماهير وتحظى بتقدير واسع.



يواصل سعد لمجرد إثارة الجدل بظهوره واختياراته الفنية، سواء في حفلاته أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بينما يحرص على مشاركة جمهوره بلحظاته السعيدة والعفوية، فإنه لا يتردد في الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق.

ومع استمرار نجاحاته الموسيقية وتعاوناته الفنية المستقبلية، يبقى لمجرد واحداً من أبرز نجوم الساحة الفنية العربية.

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