هالة صدقي تدعم شيرين عبد الوهاب في مواجهة تحدياتها الفنية.. تعرف على التفاصيل

تأخذ العلاقات بين الفنانين والشركات منحى معقد أحيانًا في عالم الفن، ومع ذلك يظل الدعم المتبادل بين النجوم سمة بارزة في هذه الصناعة، وهذا ما تجسد في رسالة الدعم التي وجهتها هالة صدقي لصديقتها شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل ،حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"في أغلب الأحيان، الفنان الحقيقي كلما مر من مشاكل وضغوطات حياتية ازداد بريقًا. شيرين ازدادت صدقًا ومشاعر وجمالًا، مبروك يا جبارة".

أغنية هنحتفل شيرين عبد الوهاب

وفي إطار مواصلة مشوارها الفني، طرحت شيرين عبد الوهاب ثالث أغاني ألبومها الجديد بعنوان "هنحتفل" عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وقد قامت شيرين بالترويج لهذه الأغنية من خلال حساباتها الجديدة على السوشيال ميديا، مما يبرز عزيمتها على البقاء في صدارة المشهد الفني.

ولكن، هذا النجاح لم يخلُ من تحديات، إذ اشتعلت أزمة بين شيرين وشركة الإنتاج الفني "روتانا" بعد طرحها أول أغنيتين من الألبوم الجديد على "يوتيوب"، الخلافات تصاعدت لدرجة أن شيرين أعلنت فسخ تعاقدها مع الشركة بشكل نهائي، مدعية أنها سددت مبلغ 8 ملايين جنيه لإنهاء العقد، إلا أن شركة روتانا سارعت لنفي هذه الادعاءات، مؤكدين في بيان رسمي أن العقد ما زال ساريًا، وأن شيرين لا تملك الحق في التعاقد مع أي شركة أخرى.

أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد طرحت مؤخرًا أغاني جديدة كجزء من ألبومها الجديد على موقع "يوتيوب"، ولكن تم حذفها بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر التي تخص شركة "روتان"، الأغنيتان المحذوفتان هما "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"حبيبي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل،وفي السطور التالية يرصد الموجز كيف تفاعلات مع تلك الأزمة؟.



كيف تفاعلت شيرين عبد الوهاب بعد حذف أغانيها؟



وكانت شيرين عبدالوهاب، قد وعدت جمهورها خلال الفترة الماضية، بالعودة بقوة للساحة الغنائية، وذلك عقب فترة غياب طويلة بسبب الأزمات التي تعرضت لها، وبعد حذف الأغاني من "يوتيوب"، قامت شيرين بنشر الأغاني على حسابها الرسمي على منصة "X" المعروفة سابقًا بتويتر.

وكان قد تصدر اسم شيرين عبد الوهاب، تريند جوجل مؤخرًا، بجانب تصدرها عناوين الأخبار، عقب تسريب أغنيتها الجديدة "بتمني أنساك"، بعد فترة وجيزة من طرح البرومو الخاص بها، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة بعد تسريبها، مما يدل على شعبية شيرين الكبيرة، لكن، ما يزيد من تعقيد الأمور هو أن هذا التسريب جاء في ظل أزمة بين شيرين وشركة روتانا، التي تدير أعمالها الفنية.

معاناة شيرين عبد الوهاب مع تسريب أغانيها

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها شيرين عبد الوهاب لحكاية تسريب أعمالها الفنية، فقد سبق وتعرضت أغنيتها "كل الحاجات" للتسريب، مما أثار غضب صناع العمل، وأيضًا في عام 2021، تم تسريب أغنية أخرى لها بعنوان "ملكش مكان"، وهذه السلسلة من التسريبات أثارت جدلاً كبيرًا بين جمهور الفنانة وصناع الموسيقى.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع الشاعر طارق عبد الستار

وكان الشاعر طارق عبد الستار، قد تحدث عن تفاصيل أزمته مع شيرين عبد الوهاب بخصوص أغنية "كل الحاجات"، وأكد على أن التسريب تسبب في حالة من التوتر، حيث تلقى رسائل من وسطاء تشير إلى أن الموضوع سيتم حله ودياً خلال أيام، ولكن بعد مرور أسابيع دون حل، بدأ في اتخاذ خطوات قانونية ضدها.

فيلم الملكة

وكان آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، السينمائية فيلم الملكة الذي كان يحمل في بداية تصويره عنوان «كتف قانوني»، وهو بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ميسرة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

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