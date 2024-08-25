سليمان عيد يكشف عن بدء التحضيرات للبيت بيتي3 وتفاصيل البنك سرقوه

كشف الفنان سليمان عيد مؤخرًا عن بدء التحضير للجزء الثالث من مسلسل "البيت بيتي"، وذلك خلال لقاء له عبر إذاعة "الراديو 9090" على هامش عرض مسرحية البنك سرقوه ، في مهرجان العلمين الجديدة، في تصريحاته، أعرب سليمان عيد عن حماسه للموسم الجديد من المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الجزء الثالث سيحمل تغييرات ملحوظة مقارنة بالجزئين السابقين، ويستعرض الموجز تفاصيل أعماله الفنية.

"البيت بيتي 3".. تغييرات مثيرة في المسلسل

أوضح سليمان عيد أن الجزء الثالث من "البيت بيتي" سيقدم تجربة جديدة ومختلفة للجمهور، وأكد أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وجعل الناس تتذكره في الشارع، حيث قال: "الناس بتقولي في الشارع يا 'أشرق'، رغم إني في الجزء الأول مظهرتش كتير وفي الجزء الثاني كنت بهرب، لكن الجزء التالت هيكون حاجة مختلفة وإن شاء الله قريبا تشوفوه ممكن نقول في شهر 5 تقريبا".

سليمان عيد

مسرحية "البنك سرقوه".. تجربة كوميدية مبتكرة

تحدث سليمان عيد أيضًا عن مسرحية "البنك سرقوه"، التي تعرض ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة. وصف سليمان عيد المسرحية بأنها الأقوى التي قدمها منذ سنوات طويلة، حيث قال: "المسرحية دي أقوى مسرحية أنا عملتها من سنين طويلة. ناس بيجوا يسرقوا البنك وأنا نائب مدير البنك، المسرحية فيها ضحك وكوميديا وأكشن وإبداع من الفنان أشرف عبد الباقي كمخرج".

سليمان عيد

وأشار إلى أن المسرحية كانت قد قدمت في إنجلترا وتمت مصريتها بواسطة أشرف عبد الباقي، وهو ما أضاف لها لمسة جديدة ومبتكرة. وأوضح سليمان عيد: "المسرحية أصلاً اتعملت في إنجلترا وأشرف عبد الباقي أخد حقوقها وتم تمصيرها، عشان كده الإبداع اللي فيها جديد علينا كمسرح. إنك تخلط بين الأكشن في السينما والمسرح، الناس بتسقف في حتت كتيرة عشان في إبهار، زمان الممثل كان بيقف على المسرح وبس".

سليمان عيد

تفاصيل المسرحية وأبطالها

تدور أحداث مسرحية "البنك سرقوه" في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن، الذي يخطط لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك. الشخصية التي يقدمها الفنان كريم محمود عبد العزيز هي محور الأحداث، حيث يتورط مع باقي أعضاء العصابة في تنفيذ خطة السرقة. تضم العصابة أيضًا الفنان أوس أوس والفنانة ميرنا جميل.

المسرحية من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أشرف عبد الباقي، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا، وشريف حسني، ومن إخراج أشرف عبد الباقي

سليمان عيد

التعاون الدولي..مهرجان العلمين وموسم الرياض

تُعرض مسرحية "البنك سرقوه" في مهرجان العلمين الجديدة ضمن إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موسم الرياض، وهيئة الترفيه السعودية. هذا التعاون يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الفنون وتقديم تجارب فنية متنوعة للجمهور.

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