قبل فيلم عاشق.. أعمال فنية جمعت بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد

فيلم عاشق.. أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم "عاشق" في السينمات، وهو بطولة النجمان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، وسوف يبدأ عرضه في دور العرض السينمائية يوم 11 سبتمبر المقبل.



وفي السطور التالية يرصد الموجز، أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل، وأبرز الأعمال التي جمعت بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.

أحداث فيلم عاشق

فيلم عاشق، تدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث يتحدث عن قصة حب تجمع بين شاب يجسد دوره أحمد حاتم وهو طبيب متخصص في علاج حالات الإدمان، وفتاة تجسدها أسماء أبو اليزيد تتورط في مشاكل متعددة بسبب إدمانها.

فيلم موسى

فيلم موسى

وهذا التعاون ليس الأول الذي جمع بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فقد سبق لهما العمل سوياً في فيلم "موسى"، الذي يتمحور حول شاب يُدعى يحيى، يجد نفسه وحيدًا، فيقرر اختراع روبوت يُسميه "موسى" ليكون صديقًا له، ولكن تتطور الأمور بشكل غير متوقع، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، وآخرون من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضي، ظافر العابدين، أحمد حاتم، سمر مرسى وآخرون من النجوم.

قمر 14

فيلم قمر 14

كما شارك أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد في فيلم "قمر 14"، الذي يعرض عدة علاقات عاطفية تتصارع مع تحديات اجتماعية متعددة تحت ضوء القمر المكتمل، وكان بطولة عدد من النجوم منهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي، أحمد مالك، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

أبطال فيلم عاشق

فيلم "عاشق" من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وهو بطولة أحمد حاتم، وكوكبة من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرون من النجوم.

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