أحمد حاتم يكشف لـ الموجز موعد تصوير الجزء الثاني من عمر أفندي

استطاع الفنان أحمد حاتم مع فريق عمل مسلسل "عمر أفندي" أن يحتلوا عقول وقلوب المشاهدين عقب بدء عرض العمل على شاشات الدراما، وذلك من خلال الأداء الجيد لكل فريق العمل مع الديكورات الجذابة، وطالب الجمهور وجود جزء ثان قربيًا.

أحمد حاتم بشخصية عمر أفندي

وقال أحمد حاتم بطل مسلسل "عمرو أفندي لـ" الموجز" إنه سعيد جدًا بردو فعل الجمهور، مشيراً إلى أن استقر فريق العمل على تقديم جزء ثاني للمسلسل، من المقرر بدأ تصويره بعد الموسم الرمضاني المقبل 2025.

قصة مسلسل عمر أفندي

وتدور الأحداث حول أحمد حاتم الذي يعيش في الوقت الحالي ومتزوج من ميران عبد الوارث ولديه ابنة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودته بالزمن إلى فترة الأربعينيات، من خلال سرداب في منزل والده، حيث يقع في حب فتاة أخرى تجسدها آية سماحة، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

أبطال مسلسل "عمر أفندي"

المسلسل من بطولة أحمد حاتم، الذي يجسد شخصية "علي"، وآية سماحة التي تشاركه البطولة ،كما يضم العمل أيضًا نخبة من الفنانين مثل رانيا يوسف، محمد رضوان، ومحمود حافظ.

تفاصيل أحداث المسلسل "عمر أفندي"

يبدأ مسلسل "عمر أفندي" بظهور علي التهامي (أحمد حاتم)، الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة ملياردير يعيش في صراع دائم مع عائلته، بعد وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان قد قطع العلاقة معه بسبب رفضه زواجه، يذهب علي إلى منزل والده القديم لبيعه.

أحمد حاتم بشخصية عمر أفندي

هناك، يكتشف سردابًا سريًا يقوده إلى فترة الأربعينيات خلال الاحتلال الإنجليزي لمصر. في تلك الفترة، يكتشف أن منزل والده كان في السابق بانسيون، مما يفتح أمامه أبوابًا جديدة لاكتشافات مثيرة.

يجد على نفسه في وسط علاقة حب مع رانيا يوسف ويكتشف جوانب جديدة من حياته السابقة، مما يؤدي إلى تجاذبات ومشاكل درامية تجعله يسعى لفك لغز السرداب الذي يربط بين زمنين مختلفين.

آخر أعمال أحمد حاتم

ومن المعرف أن يشارك الفنان أحمد حاتم في بطولة فيلم العاشق" بطولة الفنانة أسما أبو اليزيد محسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وأحداثه تدور في إطار رومانسي لايت.

تفاصيل فيلم عاشق

ويجسد الفنان محسن محيي الدين خلال أحداث فيلم عاشق دور والد الفنانة أسماء أبو اليزيد، التي تقع في قصة حب مع الفنان أحمد حاتم، ثم يتزوجها بعد ذلك، وذلك في إطار نفسي.

ويظهر الفنان سامي مغاوري، خلال أحداث فيلم عاشق، بدور دجال يلجأ له أحمد حاتم، لكي يساعده في طرد الأرواح الشريرة التي تمكنت من زوجته.

تدور أحداث فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، حول قصة حب تكلل بالزواج بين شاب وفتاة يلعب دورهما أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فيظهر أحمد حاتم بدور طبيب يعالج حالات الإدمان، وتجسد أسماء أبو اليزيد دور فتاة تقع في مشاكل عديدة بسبب معاناتها من الإدمان.

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