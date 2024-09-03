موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة الأخيرة.. تعرف على التفاصيل

موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة الأخيرة.. حقق مسلسل عمر أفندي، للفنان أحمد حاتم، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته على قناة ON، وينتظر الجمهور حالياً بشغف شديد عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

وفي السطور التالية يرصد الموجز موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة الأخيرة، وقصة العمل، وكل ما يبحث عنه الجمهور.

موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة الأخيرة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عمر أفندي يوم الخميس المقبل، على قناة ON TV في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة وربع بعد منتصف الليل على نفس القناة، ويعرض أيضًا الساعة الحادية عشر صباحًا، ويعرض كذلك على قناة ON Drama في تمام العاشرة مساءً، ويعرض مرة أخرى في الخامسة صباحًا وثانية في الرابعة عصرًا.

عمر أفندي

أحداث الحلقة 12 من مسلسل عمر أفندي

وقد دارت أحداث الحلقة 12 من مسلسل عمر أفندي، بحدوث خلاف بين "دياسطي" و"عمر" بعدما اكتشف الأخير أن "دياسطي" قد أعطى ورق اليانصيب لـ "شافعي" لكي يسترزق منهم، وعلم "عمر" أن ضمنهم ورقة سوف تربح300 جنيهاً، يرغب في أن يساعد بها زينات.

كما أخبر "شهلوب" "أباظة" بعلاقة الحب التي تجمع بين "زينات" و"عمر"، فقرر الانتقام منهما، بمحاولة إغراق "زينات" خلال تقديمها للعرض الذي تقدمه مع "عمر" على المسرح، واتهم "عمر" بمحاولة قتلها، وبعدها قرر طرده بعدما صارحهما بمعرفته لحقيقة هذا الأمر.

كما اكشف "عمر" أن ورقة اليانصيب الذي أخذها "الشافعي"الذي يجسد دور والد حماه في المستقبل، هي السبب الأساسي وراء ثروته الكبيرة.

وأثناء مرور "دياسطي" في أحد الشوارع، رأى جنود الاحتلال الإنجليزي وهم يقومون بشاب مصري، فقرر التشاجر معهم، وأصيب وقتها بطلق ناري.

ومع الانتقال للمستقبل، أخبر "علي" حماه أن أرض المخصصة للمشروع الذي سيقوم بتنفيذ هي ملكه، وسوف يوقف مشروعه، ويقوم بمنحه عقد بتاريخ 1943 وأكد أن الأرض ملك جده الراحل، ثم قرر رفع دعوى قضائية ضده.

عمر أفندي

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وآخرون.

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