مسلسل عمر أفندي الحلقة 12.. تعرف على موعد عرض الحلقات الجديدة

تصدر اسم مسلسل عمر أفندي الحلقة 12 تريند جوجل، وذلك نظرًا لاهتمام الجمهور الكبير بالبحث عنه ومعرفة مواعيده، وبسبب الأحداث الشيقة التي وردت في العمل، منذ بدايته وجعلته محط اهتمام من قبل الجمهور على السوشيال ميديا.

عمر أفندي

موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 12

وفي السطور التالية يرصد الموجز موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 12، وتعرض غدًا على قناة ON، وتعرض الحلقة الحادية عشر مساء اليوم على قناة ON، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مسلسل عمر أفندي



ويُعرض مسلسل "عمر أفندي" بشكل يومي من الأحد للخميس، وذلك الساعة 4 عصرًا عبر منصة "شاهد VIP"، كما يُعاد عرضه على قناة ON في السابعة والنصف مساءً، مع إعادة في الواحدة والربع صباحًا والحادية عشرة والنصف صباحًا،و يُعرض أيضًا على قناة ON Drama في العاشرة مساءً، مع إعادة أولى في الخامسة صباحًا وثانية في الرابعة عصرًا.

عمر أفندي

ملخص الحلقة 10 مسلسل عمر أفندي

في هذه الحلقة، وجدنا "علي تهامي" أحمد حاتم عالقًا في الأربعينيات، حيث سعى جاهدًا لمساعدة "زينات" في جمع مبلغ 800 جنيهًا من أجل تسديد ثمن فندقها، وبعدها تورط في مغامرات مع صديقه "دياسطي"، الذي يعاني من صعوبة في التواصل مع الفتيات، ويستخدم "علي" طرقًا غير تقليدية لمحاولة مساعدته، كما قام"علي" بتزييف لوحة "زهرة الخشخاش" لخداع رجل ثري لكي يحصل على 500 جنيهًا، لكنه واجه مشاكل مع شريكه "شلهوب" الذي طالب بنصف المبلغ.

وفي الزمن الحالي، واجهت "ماجي" تحديات جديدة في علاقتها بـ"علي"، وطرح فكرة الطلاق، مما دفع "علي" للبحث في الصحف القديمة لفهم الوضع وتغيير مصير "دياسطي" الذي يهدده الإنجليز.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

مسلسل عمر أفندي من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وآخرون.

اقرأ أيضًا:

مواعيد عرض مسلسل عمر أفندي على قناة ON.. تعرف على التفاصيل

بعد تصدره التريند.. موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل عمر أفندي