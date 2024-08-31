موعد نزول حلقات مسلسل عمر أفندي.. إليكم التفاصيل كاملة

موعد نزول حلقات مسلسل عمر أفندي.. تصدر اسم مسلسل عمر أفندي الحلقة 11 تريند جوجل، بسبب الأحداث الشيقة التي عرضت خلال الحلقات الماضية، والتي دارت في إطار درامي جمع بين الماضي والحاضر.

وفي السطور التالية يرصد الموجز، موعد نزول مسلسل عمر أفندي، وملخص الحلقة 10، بجانب قصة العمل، وأبطاله .

موعد نزول مسلسل عمر أفندي

وتعرض حلقات مسلسل "عمر أفندي" يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 4 عصرًا عبر منصة "شاهد vip"، ويعاد عرضه في السابعة والنصف مساءً عبر قناة ON، وتُعاد تلك الحلقة في الواحدة والربع صباحاً وفي الحادية عشرة والنصف صباحاً،كما يذاع المسلسل أيضًا على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة أولى في الساعة الخامسة صباحاً، وإعادة ثانية في الساعة الرابعة عصراً.

مسلسل عمر أفندي



ملخص الحلقة 10 من مسلسل عمر أفندي

وفي الحلقة العاشرة من مسلسل عمر أفندي، تتبع قصة "علي تهامي" الذي وجد نفسه عالقًا في حقبة الأربعينيات وسعى جاهدًا لمساعدة "زينات" في جمع مبلغ 800 جنيه لتسديد ثمن فندقها لـ"أباظة".

تورط "علي" أحمد حاتم في مغامرة جديدة مع صديقه "دياسطي" الذي افتقر القدرة على التواصل مع الفتيات فطلب "دياسطي" من "علي" مساعدته، واستخدم "علي" أسلوبًا مألوفًا من فيلم "اللمبي"، حيث همس بكلمات غزل لـ"زينات"، على أن يرددها "دياسطي" لحبيبته، لكن محاولة استخدام أغنية "يا قمر" لعمرو دياب تأتي بنتائج عكسية وتفسد الموقف.

في مشهد آخر، قام "علي" بتزييف لوحة "زهرة الخشخاش" وخدع رجلًا ثريًا للحصول على 500 جنيه، لكن شريكه "شلهوب" طالب بنصف المبلغ، مما دفع "علي" للبحث عن وسيلة لاستعادة أمواله.

وفي الزمن الحاضر، واجهت "ماجي" تحديات جديدة في علاقتها بـ"علي"، حيث طرحت عليه فكرة الطلاق، لكنه تردد خوفًا على مشاعر ابنتهما، وللتعامل مع هذا الواقع الجديد، لجأ "علي" إلى الصحف المصرية القديمة ليعرف ما يدور من أحداث، واكتشف أن الإنجليز يخططون للقبض على "دياسطي"، فبذل قصارى جهده لتغيير مصيره.

مسلسل عمر أفندي

أبطال مسلسل عمر أفندي



مسلسل عمر أفندي، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ.

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