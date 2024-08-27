بعد تصدره للتريند.. تعرف على موعد عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 8 وملخص 7

ينتظر الجمهور حالياً عرض مسلسل عمر أفندي الحلقة 8، وذلك بعدما عرضت الحلقة 7، والتي تصدرت تريند جوجل، ويرصد الموجز تفاصيلها، ودارت أحداثها حول أحمد حاتم، الذي بدأ مسيرته كساحر في تياترو أباظة الذي يمتلكه محمود حافظ، وقدم أحمد حاتم ألعاباً سحرية غريبة ومثيرة تنال إعجاب الحضور، وبفضل ذكائه وفطنته، انقذ زينات آية سماحة من أحد الباشوات الذي جاء خصيصًا لمقابلتها.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل عمر أفندي

في الوقت نفسه، تلقت دلال رانيا يوسف خطابًا من زوجها المختفي، تهامي، وأخبرها بأنه بخير وأنه تصالح مع ابنه علي، يتضح أن عمر أفندي هو من يرسل الخطابات لتهدئة قلب دلال، بينما يعلم ابنه علي بالحقيقة.

كما نجح عمر أفندي في جمع 100 جنيه من خلال بيع الأنتيكات القديمة في المزادات بمساعدة صبري، حاولت ماجي ميران عبد الوارث إقناع صبري بمراقبة صديقه مقابل مساعدته في الزواج من صديقة ثرية، لكنه يرفض.

عمر أفندي

وشعر أباظة بالقلق من العلاقة المتزايدة بين عمر وزينات، ويهددهم بطريقة غير مباشرة. تنتهي الحلقة بعثور عمر على الطفل الذي سرق محفظته في أول يوم له في الأربعينيات.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الفانتازيا، حيث يقدم أحداثًا خيالية ومغامرات بين الماضي والحاضر عبر سرداب بمنزل والده، مما يتيح للبطل تجربة حياة مزدوجة في زمنين مختلفين.

قنوات عرض مسلسل عمر أفندي





ومسلسل "عمر أفندي" حظي بصدى واسع واحتل صدارة محرك البحث جوجل، منذ عرض أولى حلقات منه، ومازال مستمرًا في تصدر التريند، تُعرض الحلقة 8 من مسلسل عمر أفندي على قناة ON اليوم الأربعاء، والمسلسل يعرض من الأحد للخميس في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويعاد لأول مرة في الواحدة والربع صباحاً، وإعادة ثانية في الحادية عشرة والنصف صباحاً، كما يُعرض على قناة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في الخامسة صباحاً وأخرى في الرابعة عصراً.

عمر أفندي



قصة مسلسل عمر أفندي





مسلسل عمر أفندي يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، حيث يلعب أحمد حاتم دوراً رئيسياً في رحلة عبر الزمن للأربعينيات من القرن الماضي، خلال هذه الرحلة، يتفاعل مع شخصيات متنوعة مثل الراقصة زيزي التي تؤديها آية سماحة، وصاحبة بنسيون تجسدها رانيا يوسف، ويتناول العمل مواقف كوميدية تشمل تعاون حاتم مع اليهود قبل طردهم، واستخدامه لمفاهيم حديثة مثل تطبيق "واتساب" بشكل فكاهي.

مسلسل عمر أفندي





مسلسل "عمر أفندي"، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة، وبطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، وآخرون من النجوم.

اقرأ أيضًا:

خطأ فادح في مسلسل عمر أفندي بطولة أحمد حاتم.. تفاصيل

التاجر البخيل.. محمد رضوان يلفت الأنظار بشخصية "شلهوب"في مسلسل "عمر أفندي"