التاجر البخيل.. محمد رضوان يلفت الأنظار بشخصية "شلهوب"في مسلسل "عمر أفندي"

في ظل متابعة المسلسل الجديد "عمر أفندي" عبر منصة شاهد، استطاع الفنان محمد رضوان أن يلفت الأنظار بقوة من خلال تجسيده لشخصية "شلهوب"، وهو رجل يهودي يعيش في أربعينيات القرن الماضي، ويرصد الموجز اراء الجمهور في أداءه.

تتميز هذه الشخصية بسمات فريدة مثل البخل الشديد والخوف الكبير من الألمان. وصل هذا الخوف إلى درجة دفعت شلهوب إلى تفريق أفراد عائلته عبر المحافظات، بل وأطلق على أبنائه أسماء إسلامية خوفًا من تعرضهم للقتل على أيدي الألمان.

محمد رضوان

شلهوب.. التاجر البخيل والمستغل

في إطار أحداث المسلسل، يظهر "شلهوب" كتاجر يملك محلًا للذهب ويستغل الآخرين عبر منحهم المال بفوائد عالية جدًا. ليس هذا فقط، بل يلجأ إلى شراء الإكسسوارات الثمينة بأسعار زهيدة، مثلما حدث مع "عمر أفندي" الذي يلعب دوره الفنان أحمد حاتم. هذا الجشع والبخل يظهران كعنصر أساسي في تشكيل ملامح الشخصية، ويضيفان طبقة إضافية من التعقيد لطبيعة شلهوب.

تفاعل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي

لم يمر الأداء الرائع لمحمد رضوان دون أن يثير ردود أفعال إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث عبّر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير بالشخصية التي قدمها رضوان بلمسة كوميدية مميزة. وائل دياب قال: "محمد رضوان طالع بشخصية شلهوب حكاية بصراحة". إيمان ياسر أيضًا شاركت إعجابها قائلة: "عسل أوي وكل مشاهده تحفة". وأضافت رشا: "اللاين اللي عامله محمد رضوان في المسلسل حلو أوي ودمه خفيف".

مسلسل عمر أفندي

تفاصيل عن مسلسل "عمر أفندي"

ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الفانتازيا، حيث يتم تقديم الأحداث بشكل خيالي بعيدًا عن قواعد الحياة الواقعية. تدور أحداث المسلسل ما بين الماضي والحاضر، حيث يتنقل بطل المسلسل بين عالمنا الحالي وحقبة الأربعينيات عبر سرداب في منزل والده، ما يجعله يعيش حياة مزدوجة في زمنين مختلفين تمامًا. تتميز القصة بإطار كوميدي، يجذب المشاهدين بفضل الجمع بين عناصر الدراما والكوميديا.

أبطال المسلسل وطاقم العمل

عمر أفندي

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم أحمد حاتم في دور "عمر أفندي"، ورانيا يوسف وآية سماحة، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع. المسلسل يتكون من 10 حلقات فقط، ويعد من المسلسلات القصيرة التي جذبت اهتمام الجمهور مؤخرًا عبر منصة شاهد.

قصة "عمر أفندي".. بين الماضي والحاضر

عمر أفندي

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول الشاب عمر، الذي يعيش في الزمن الحاضر ويجمعه قصة حب مع الفنانة الشابة آية سماحة. يجد عمر سردابًا سريًا يعيده بالزمن إلى الأربعينيات من القرن الماضي، ليعيش حياة موازية باسم "عمر أفندي". هناك، يقع في حب رانيا يوسف، مما يخلق سلسلة من الأحداث المثيرة التي تجمع بين المغامرة والدراما والتشويق.

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