خطوات ورابط حجز شقق نزهة التجمع في القاهرة الجديدة 2024

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن فتح باب الحجز لوحدات مشروع نزهة التجمع في القاهرة الجديدة، بدءًا من أمس الأحد 25 أغسطس 2024. ونكشف لكم التفاصيل عبر موقع الموجز.

خطوات حجز شقق نزهة التجمع

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: قم بزيارة موقع بنك التعمير والإسكان عبر الرابط المتاح وتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرقم القومي. الاطلاع على البيانات: ستظهر شاشة تحتوي على البيانات الأساسية الخاصة بالاستمارة السابقة للتسجيل، يمكن الاطلاع عليها فقط. اختيار الوحدات: اضغط على أيقونة "احجز الآن" لعرض بيانات الوحدات المتاحة للحجز، حيث يتم ترتيبها وفقًا للمحافظة، المدينة، المنطقة، نوع الوحدة، رقم العمارة، ورقم الوحدة. تأكيد الحجز: بعد اختيار الوحدة، اضغط على مفتاح تأكيد الحجز، ويمكنك طباعة بيانات الاستمارة كاملة، وتتم هذه الخطوات عبر الرابط التالي هنــــــــــــا.

شقق نزهة التجمع في القاهرة الجديدة

إجراءات ما بعد الحجز

بعد انتهاء فترة الحجز، سيتم توفير شاشة على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان تمكن العملاء غير الفائزين من تسجيل طلبات استرداد مبلغ جدية الحجز، بعد خصم رسوم التسجيل. سيتم تنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه، وسيتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.

استكمال مقدم الحجز

يجب على العميل استكمال باقي مقدم الحجز من يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس 26 سبتمبر 2024. في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء الحجز، سيتم رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المختص، مع مراعاة شروط إلغاء التخصيص الواردة بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.

شقق نزهة التجمع في القاهرة الجديدة

تفاصيل وحدات مشروع نزهة التجمع

يضم مشروع نزهة التجمع 80 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 115 و137 مترًا مربعًا، وتحتوي كل وحدة على صالة استقبال، و2 قطعة، و3 غرف نوم، و2 حمام، ومطبخ. يشمل المشروع 4 عمارات سكنية، كل منها يتكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة، ويوجد في كل دور 4 وحدات سكنية.

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