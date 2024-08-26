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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

هيركب الصاروخ.. توقعات بتجاوز سعر جرام الذهب 4000 جنيهًا الفترة المقبلة

الذهب
الذهب

أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب يعد ملاذاً آمناً للكثير من المواطنين، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على توجهات المستهلكين مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن غالبية المواطنين كانوا يشترون الذهب للزينة، إلا أن جائحة كورونا غيرت هذه العادة، مما دفع العديد من الناس إلى تفضيل شراء السبائك والمشغولات الذهبية كاستثمار طويل الأجل، ونكشف لكم التفاصيل عبر موقع الموجز.

سبب ارتفاع أسعار الذهب

وأشار عبد الحكيم إلى أن الزيادات الحالية في أسعار الذهب تعود إلى تأثيرات وتطورات عالمية، مشدداً على أن الارتفاع الكبير في الأسعار ببداية العام كان مرتبطاً بزيادة سعر صرف الدولار، إلا أن الوضع تغير بعد صفقة رأس الحكمة. كما أكد أن الذهب يظل استثماراً آمناً على المدى المتوسط والطويل، ناصحاً من اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة بعدم التسرع في بيعه، حيث يتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع مستقبلاً.

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إعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك

وفي سياق متصل، دعا عبد الحكيم إلى ضرورة إعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، محذراً من أن ارتفاع أسعار الذهب محلياً عن السعر العالمي قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن المستهلكين أصبحوا يميلون بشكل أكبر إلى الاستثمار في السبائك الذهبية والمشغولات الجديدة بدلاً من شراء الذهب لأغراض الزينة كما كان الحال في السابق.

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ارتفاع الذهب بأكثر من 4 آلاف جنيه

وأوضح أن الذهب أصبح اليوم ملاذاً آمناً لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن توجهات المستهلكين قد شهدت تغييراً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان معظم الناس يشترون الذهب لأغراض الزينة، ولكن جائحة كورونا غيرت هذه العادة، مما دفع الكثيرين إلى تفضيل شراء السبائك والمشغولات الذهبية الجديدة كوسيلة استثمارية طويلة الأجل، موجهًا بأن من اشترى الذهب بسعر الجرام 4 آلاف جنيه، عليه أن ينتظر حتى تحقق ربحًا، فالذهب يعد استثمارًا آمنًا على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن الذهب طالما وصل لمستوى ما فإنه سيتجاوزه مستقبلاً. 

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وأوضح عبد الحكيم أن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب تعود إلى تأثيرات وتطورات على المستوى العالمي، مؤكداً أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في بداية العام كانت مرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار. لكنه أشار إلى أن الأمور اختلفت بعد صفقة رأس الحكمة.

كما أكد عبد الحكيم أن الذهب يظل استثماراً آمناً على المدى المتوسط والطويل، ناصحاً أولئك الذين اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة بعدم التسرع في بيعه، مشدداً على أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل.

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