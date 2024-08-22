بعد تخطي سعرها مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن السبيكة الذهب

يعتبر الذهب من أقدم وأهم الملاذات الآمنة والمخازن الثابتة للقيمة، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة التوترات الجيوسياسية. مؤخرًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، حيث تجاوزت قيمة السبيكة الذهب عالمياً حاجز المليون دولار، وذلك بعدما وصل سعر الأونصة إلى 2531 دولارًا في الأسواق العالمية، وهو أعلى سعر مسجل على الإطلاق وفقًا لبلومبرج. وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

ما وزن السبيكة الذهبية؟

تختلف أوزان السبائك الذهبية المتداولة في الأسواق العالمية، حيث تتراوح عادة بين 350 و430 أونصة، مع الوزن الأكثر شيوعًا الذي يبلغ 400 أونصة، أي ما يعادل حوالي 11.4 كيلوغرام من الذهب الخالص. وبناءً على هذا الوزن وسعر الذهب الحالي، تتجاوز قيمة كل سبيكة مليون دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كخيار مفضل للبنوك المركزية في العديد من الدول لحماية احتياطياتها من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ورغم أن هذه السبائك الكبيرة تُستخدم أساسًا في الاحتياطيات الحكومية والمؤسسات المالية الكبرى، إلا أن الأفراد يمكنهم أيضًا الاستثمار في سبائك ذهبية أصغر حجمًا وتكلفةً. على سبيل المثال، توفر متاجر التجزئة الكبرى مثل "كوستكو" في الولايات المتحدة سبائك ذهبية بأوزان أصغر تناسب المستثمرين الأفراد.

إلى أي عيار تنتمي السبائك الذهبية؟

تنتمي السبائك الذهبية إلى عيار 24 قيراطًا، وهو الأعلى نقاءً بين أنواع الذهب المختلفة، حيث يحتوي على 99.9% من الذهب الخالص. يتميز هذا العيار ببريق استثنائي وقيمة استثمارية عالية، مما يجعله الخيار الأمثل للاستثمار طويل الأجل. نظرًا لنقائه العالي، يحتفظ الذهب بعيار 24 بقيمته على مر الزمن، مما يوفر حماية فعالة ضد التضخم وتقلبات الأسعار.

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

شهد الذهب زيادة ملحوظة في قيمته بنسبة 21% منذ بداية العام الجاري، و32% خلال السنة الماضية. يعكس هذا الارتفاع إجماع الأسواق على احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يزيد من جاذبية الذهب كاستثمار بديل عن السندات ذات العوائد المنخفضة.

كما ساهم الدعم الحكومي الصيني في هذا الارتفاع، حيث عززت الصين من مخزوناتها من الذهب في محاولة لتعزيز استقلالها عن الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، دفعت المشتريات الكبيرة للبنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بأسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت مشترياتها حوالي 483.3 طن من الذهب هذا العام، ما يعادل تقريبًا 40 ألف سبيكة.

اقرأ أيضا