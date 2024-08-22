ماذا يحدث؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر يتراجع بشكل مفاجئ 22-8-2024

شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، حيث انخفض بمقدار 16 قرشًا للشراء و19 قرشًا للبيع، ليسجل 159.02 جنيه للشراء و159.91 جنيه للبيع في البنوك المصرية. هذا الانخفاض يأتي في إطار التغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ويأتي تراجع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم حيث سجلت مختلف البنوك المصرية أسعارًا متفاوتة وفقًا لسياسات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في أحدث التعاملات المالية، استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند حوالي 12.27 ريال سعودي. هذا الاستقرار يعكس قوة العملتين وثبات سعر الصرف بينهما في الأسواق العالمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 159.40 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، سجل سعر الشراء 158.83 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 159.93 جنيه. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الشراء 159.02 جنيه وسعر البيع 159.91 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، كان سعر الشراء 153.73 جنيه وسعر البيع 159.93 جنيه. وفي بنك القاهرة، سجل سعر الشراء 158.83 جنيه وسعر البيع 159.91 جنيه. أما في المصرف العربي الدولي، فقد بلغ سعر الشراء 159.57 جنيه وسعر البيع 160.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

تباينت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك. في المصرف المتحد، بلغ سعر الشراء 148.03 جنيه وسعر البيع 160.05 جنيه. وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الشراء 160.84 جنيه وسعر البيع 161.43 جنيه. أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ سعر الشراء 152.67 جنيه وسعر البيع 161.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

على الصعيد العالمي، استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 3.28 دولار، مما يعكس قوة الدينار الكويتي واستقراره ضمن سلة العملات الدولية.

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