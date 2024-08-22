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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎قائمة أسعار العملات الأجنبية الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الخميس، 22 أغسطس 2024، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا للتحديثات الأخيرة على مواقع البنوك الرسمية. وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك 

سعر الدولار بنك مصر

سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر سجل انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصرف أبو ظبي 

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي نحو 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، عند 48.73 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

سجل سعر الدولار في بنك SAIB نحو 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

  • الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع.
  • الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.
  • اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.
  • الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.
  • الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.
  • الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع.
  • الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

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