‎آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بقي السعر عند نفس المستوى، 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. وترصد جريدة الموجز التفاصيل في السطور التالية:

الريال السعودي بكام مصري

أما في بنك القاهرة، بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 12.96 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ سعر الريال 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي، وصل السعر إلى 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار، محافظًا على استقراره أمام العملة الأمريكية.

الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي حوالي 0.27 دولار لكل ريال، وهو ما يعكس استقرارًا في سعر الصرف بين العملتين.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شهد الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.96 جنيه و13.06 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.04 جنيه و13.09 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي سعرًا قدره 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، وذلك بدون أي تغيير في التعاملات اليومية لهذا اليوم.

تحرير سعر الصرف

شهدت البنوك العاملة في مصر تحركًا في سعر الدولار الرسمي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، لأول مرة منذ 9 مارس 2023، حيث استهدف البنك المركزي المصري الاستمرار في جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وقد سمح البنك المركزي لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك، متجاوزًا حاجز 49 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم، وفي بعض البنوك تجاوز السعر 50 جنيهًا.

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