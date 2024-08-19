أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-8-2024.. الجنيه الذهب بكام في بورصة الذهب ؟

أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-8-2024.. شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بنحو 5 جنيهات كمتوسط لجميع أعيرة الذهب مقارنةً بأمس وأول، على الرغم من إغلاق البورصة العالمية للذهب بسبب عطلتها الأسبوعية, وترصد “الموجز” أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-8-2024.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر حوالي 27800 جنيه لوزن 8 جرامات من ذهب عيار 21 صافي، بدون إضافة المصنعية والضريبة والدمغة, كما سجل سعر الجنيه الذهب المستعمل حوالي 27680 جنيهاً لنفس الوزن والعيار.

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر تراجعًا، حيث سجلت الأسعار للمستهلك كالتالي:

سجل سعر عيار 24 نحو3971 جنيهًا.

بلغ سعر عيار 21 نحو3475 جنيهًا.

وصل سعر عيار 18 إلى 2979 جنيهًا.

حقق سعر عيار 14 نحو 2317 جنيهًا.

سعر الذهب المستعمل اليوم الأحد في مصر

تراجع سعر الذهب المستعمل اليوم الأحد في مصر ليصل إلى:

الذهب

حقق سعر عيار 24 نحو 3953 جنيهًا.

وصل سعر عيار 21 إلى 3460 جنيهًا.

سجل سعر عيار 18 نحو 2967 جنيهًا.

بلغ سعر عيار 14 نحو 2308 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر عيار 21 حوالي 3,475 جنيهًا للجرام, وتبدأ مصنعية الذهب اليوم من 30 جنيهًا للمستعمل، وتتراوح مصنعية الذهب الجديد من 7 إلى 10% لمعظم العيارات, وتختلف المصنعية من محل لآخر حسب المحافظة والتاجر.

تفاوتت مصنعية الذهب حسب نوعه، حيث تشمل الذهب الهندي والإيطالي والأبيض والسويسري, كما يشهد الذهب المصري منافسة كبيرة بين الشركات المختلفة التي تعرض موديلات جديدة ومبتكرة.

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