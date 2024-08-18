أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. الدولار بكام «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. تُعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يتابعها الكثير من الأفراد والشركات، خاصةً تلك التي تتعامل في التجارة الدولية أو السفر، إذ أن تغيّر سعر صرف العملة يؤثر على تكلفة السلع المستوردة والصادرات، وكذلك على القيمة الفعلية للمدخرات والاستثمارات بالعملات الأجنبية.

وبناءً على ذلك، ترتفع معدلات البحث عبر جوجل للتعرف على آخر تحديثات أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات، حيث سيطر الثبات النسبي على سعر الدولار الأمريكي وباقي العملات بختام تداولات الأحد 18-8-2024، مما جعله متصدرًا شبكة الإنترنت بينما تفاوتت أسعار العملات الأخرى.

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

وعبر التقرير التالي، يعرض الموجز آخر تطورات أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري اليوم بنهاية التعاملات المصرفية، كما نناقش العوامل التي أثرت على هذه الأسعار.

وجاءت أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات وهي: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 48.7440 جنيه للشراء، و 48.8799 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 53.7549 جنيه للشراء، و 53.9097 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 63.0943 جنيه للشراء، و 63.2800 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 12.9891 جنيه للشراء، و 13.0260 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 159.5706 جنيه للشراء، و 160.0889 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.2705 جنيه للشراء، و 13.3086 جنيه للبيع.

هذه الأسعار تعكس الوضع المالي في نهاية اليوم، وهي قابلة للتغير مع بداية التعاملات في اليوم التالي وفقًا للتطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

العوامل المؤثرة في أسعار العملات

وتتأثر أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات بعدة عوامل رئيسية، منها:

السياسات النقدية للبنوك المركزية : تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسيولة المالية بشكل كبير على أسعار الصرف، على سبيل المثال، إذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، فقد يزيد الطلب على الجنيه مما يعزز قيمته مقابل العملات الأخرى.

: تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسيولة المالية بشكل كبير على أسعار الصرف، على سبيل المثال، إذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، فقد يزيد الطلب على الجنيه مما يعزز قيمته مقابل العملات الأخرى. الوضع الاقتصادي العالمي : الأزمات الاقتصادية أو الحروب أو التوترات التجارية تؤدي غالبًا إلى تقلبات حادة في أسعار العملات، فمثلاً، أي اضطرابات في الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

: الأزمات الاقتصادية أو الحروب أو التوترات التجارية تؤدي غالبًا إلى تقلبات حادة في أسعار العملات، فمثلاً، أي اضطرابات في الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. التضخم : ارتفاع معدل التضخم في بلد ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع قيمة عملته، حيث تقل القدرة الشرائية للعملة مع مرور الوقت.

: ارتفاع معدل التضخم في بلد ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع قيمة عملته، حيث تقل القدرة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. التدفقات الاستثمارية : زيادة أو انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر أيضًا على سعر العملة، ودخول استثمارات جديدة يزيد من الطلب على العملة المحلية، مما يدعم قيمتها.

: زيادة أو انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر أيضًا على سعر العملة، ودخول استثمارات جديدة يزيد من الطلب على العملة المحلية، مما يدعم قيمتها. الاحتياطات النقدية: تلعب احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي دورًا هامًا في استقرار سعر العملة، واحتياطيات قوية تعزز من قدرة الدولة على دعم عملتها في مواجهة أي تقلبات.

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