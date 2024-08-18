‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر.. متى ينخفض المعدن النفيس؟

شهدت السوق المحلية بداية تداول أعيرة الذهب اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، مع بدء التعاملات في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وقد جاءت هذه الأسعار بعد تراجع طفيف شهدته السوق قبل نهاية يوم أمس السبت. وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

بلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 3977 جنيهًا، بينما حققت أسعار عيار 21 نحو 3480 جنيهًا. أما عيار 18 فقد سجل 2982 جنيهًا، في حين تداولت أسعار عيار 14 عند 2320 جنيهًا.

وفيما يتعلق بـ سعر الجنيه الذهب عيار 21، فقد بلغ سعره في محلات الصاغة قبل نهاية يوم السبت 27840 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات، وتساوي قيمته قيمة الذهب الخام دون إضافة مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، نحو 2982 جنيهًا، مع استمرار التداول في السوق المحلية بعد تراجع الأسعار قبل نهاية يوم أمس السبت.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

بلغت أسعار الذهب عيار 21 اليوم في السوق المحلية 3480 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار الأكثر شيوعًا في مصر. ويتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوقعات الخبراء في السوق.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

تداولت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عند مستوى 3977 جنيهًا، وهو العيار الأعلى في سوق الذهب المصري. تتأثر هذه الأسعار بشكل مباشر بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا.

متى ينزل سعر الذهب؟

توقعات أسعار الذهب تشير إلى استمرار الارتفاع خلال المرحلة القادمة. وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ستظل متأثرة بالعوامل العالمية مثل تقلبات أسعار الدولار، الأحداث الجيوسياسية، وتذبذب الأسواق المالية. لذا، من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات إضافية في الفترة المقبلة، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على انخفاضها قريبًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في السوق المحلية المصرية تباينًا وفقًا للوزن، حيث بلغ سعر السبيكة وزن 1 جرام نحو 3977 جنيهًا بدون مصنعية. أما السبيكة وزن 2.5 جرام فقد سجلت 9942 جنيهًا، بينما وصل سعر السبيكة وزن 5 جرامات إلى 19885 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات بلغ 39770 جنيهًا، ووزن 20 جرامًا سجل 79540 جنيهًا. أما أونصة الذهب التي تزن 31.1 جرام فقد بلغت 123648 جنيهًا، فيما سجلت السبيكة وزن 50 جرامًا 198850 جنيهًا، والسبيكة وزن 100 جرام وصلت إلى 397700 جنيه.

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