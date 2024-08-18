أسعار السيراميك اليوم الأحد 18-8-2024..كليوباترا بكام؟

أسعار السيراميك اليوم..زادت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار السيراميك اليوم ، باعتباره من أكثر المواد استخدامًا في الأرضيات بفضل مميزاته العديدة مثل المتانة والأشكال الجميلة والبريق واللمعان، بالإضافة إلى الفخامة والرقي وقابليته للغسيل بالماء ليعود إلى حالته الجديدة.

أسعار السيراميك اليوم الاحد

تنوّعت أنواع السيراميك المتاحة في السوق المصرية حسب طبيعة الاستخدام والموقع الذي يُستخدم فيه, تستعرض جريدة "الموجز" أسعار السيراميك في الأسواق المصرية الأحد 18-8-2024 على النحو التالي:

تراوحَ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغَ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

وصلَ سعر حائط المطبخ الليزر إلى 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه

أسعار السيراميك اليوم

أسعار البورسلين

ضمّت منتجات السيراميك من نوع البورسلين الأنواع التالية:

تراوحَ سعر بورسلين مزخرف للأرضيات عند 164 جنيهًا للمتر المربع.

بلغَ سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر 192 جنيهًا.

سجّلَ سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا.

وصلَ سعر بورسلين منقط للأرضيات إلى 203 جنيهات للمتر.

ارتفعَ سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات إلى 209 جنيهات.

تراوحَ سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات عند 209 جنيهات.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك فرز أول

سجلت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كالتالي:

بلغَ سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

وصلَ سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول إلى 144 جنيهًا.

تراوحَ سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول عند 116 جنيهًا.

سجلَ سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا.

بلغَ سعر متر سيراميك عادي كسر 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وفقًا لما يلي:

سجلَ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

بلغَ سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

وصلَ سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني إلى 145 جنيهًا.

تراوحَ سعر متر السيراميك العادي عند 65 جنيهًا.

سجلَ سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

بلغَ سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

وصلَ سعر متر السيراميك لابوتيه إلى 130 جنيهًا.

تراوحَ سعر متر السيراميك ليسيكو عند 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، و جاءت كالتالي:

سجلَ سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

بلغَ سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

وصلَ سعر متر سيراميك رويال إلى 63 جنيهًا.

تراوحَ سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

بلغَ سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

احتضنت مصر حوالي 33 مصنعًا لإنتاج السيراميك، وهي صناعة شديدة الاستهلاك للطاقة, ووصلت الطاقة الإنتاجية إلى نحو 240 مليون متر سنويًا، واستثمر القطاع حوالي 15 مليار جنيه, كما ارتفعَت نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90%، مما عزّز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

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