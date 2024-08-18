‎العملات الاجنبية.. ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مختلف البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 في البنوك المصرية. جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري كما يلي، وونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في بداية تعاملات اليوم، استقر سعر الدولار الأمريكي في معظم البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار سعر 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. نفس الأسعار تم تسجيلها في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي - مصر، حيث بلغ سعر الدولار للشراء 48.85 جنيه، وللبيع 48.95 جنيه. أما البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار عند 48.83 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

في بنك مصر، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مما يعكس الاستقرار في سعر الصرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سعر الدولار مقابل الريال السعودي بلغ حوالي 13.03 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، مع استقرار نسبي في حركة السوق اليوم.

سعر الدولار مقابل اليورو

سعر الدولار مقابل اليورو اليوم هو حوالي 0.89 يورو، حيث يتغير السعر بناءً على السوق المالية العالمية.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تنوعًا في بداية تعاملات اليوم. جاء سعر الجنيه الإسترليني عند 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع، بينما سجل الريال العماني 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.

بالنسبة للعملات الأخرى، فقد سجل اليوان الصيني 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار الكندي 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع. أما الدولار الأسترالي، فقد سجل 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الفرنك السويسري 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع. وأخيرًا، سجل الين الياباني 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

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