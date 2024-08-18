ارتفاع أسعار جنيه الذهب في مصر .. ماذا يحدث في السوق؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع سعر جنيه الذهب اليوم إلى مستوى 27,880 جنيهًا.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الذهب، سواء كوسيلة للادخار أو كاستثمار آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.



ولقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين مع توقعات بتغييرات اقتصادية مرتقبة، مثل خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يستعرض "الموجز" اسعار الذهب في السياق التالي

زيادة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا بين المصريين، 3,485 جنيهًا، هذا الارتفاع لم يكن محليًا فقط، بل شهدت الأسعار العالمية للذهب ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا، حيث وصل سعر الأونصة إلى أكثر من 2,500 دولار.

تلك الزيادات تأتي في ظل توقعات مستمرة بزيادة الطلب على الذهب في الأسواق العالمية، خصوصًا مع عدم الاستقرار الاقتصادي وتوجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

تأثير الأسعار العالمية على السوق المصري

تأثرت السوق المصرية بارتفاع أسعار الذهب العالمية، حيث تمكن المعدن النفيس من الحفاظ على مكاسبه طوال الأسبوع الماضي.

في ختام الأسبوع، سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 2.1%، وهو أعلى مكسب يومي منذ ديسمبر 2023.

هذه الزيادة تدل على قوة الطلب العالمي على الذهب، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي ويزيد من أسعار المعدن في مصر.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصري

على الرغم من تقلبات السوق، إلا أن أسعار الذهب في مصر شهدت اليوم ارتفاعًا مستمرًا في جميع الأعيرة.

وقد جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

• بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 3,983 جنيهًا للجرام.

• سجل الذهب عيار 21 سعر 3,485 جنيهًا للجرام.

• وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2,987 جنيهًا للجرام.

• أما سعر جنيه الذهب فقد ارتفع إلى 27,880 جنيهًا.

جنيه الذهب

تفاوت الأسعار بين المحال التجارية

من المعروف أن أسعار الذهب قد تختلف من محل صاغة إلى آخر، وذلك بناءً على عدة عوامل منها المصنعية والضرائب المضافة على المشغولات الذهبية.

لهذا، يُفضل أن يتحرى المشتري عن أفضل الأسعار قبل الإقدام على الشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل السعر.

تحليل السوق وتوقعات المستقبل

يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة مع توقعات بمزيد من التوترات الاقتصادية العالمية.

ومع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن، يبدو أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار في السوق المصري.

ختامًا، يمكن القول إن الذهب سيظل أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها الناس في فترات عدم اليقين، سواء كان ذلك للاحتفاظ بالقيمة أو للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

واقرأ أيضا

زلزال عنيف يضرب سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 18-8-2024

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-8-2024.. عيار 21 مفاجأة