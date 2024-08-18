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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-8-2024.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في الكويت.. سجل سعر الذهب في الكويت، اليوم الأحد 18-8-2024، ارتفاعًا طفيفًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 23.72 دينار، بما يعادل 78.04 دولار أمريكي.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم، على محرك البحث جوجل للتعرف علي سعر الذهب في الكويت علي مستوي جميع الأعيرة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18 أغسطس

وخلال السطور التالية يرصد "الموجز"، سعر الذهب وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 22، أو عيار 21، أو عيار 18، أو عيار 21، داخل أسواق الكويت، اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

انخفض سعر الذهب عيار 24 في الكويت، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عند مستوي 23.72 دينار، بما يعادل 78.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

وهبط سعر الذهب عيار 22 في الكويت، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عند مستوى 21.75 دينار، بما يعادل 71.54 دولار.

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سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الكويت، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، نحو 20.76 دينار، بما يعادل 68.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

وانخفض سعر الذهب عيار 18 في الكويت، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عند 17.79 دينار، بما يعادل 58.53 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الكويت

وهبط سعر الذهب عيار 12 في الكويت، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عند 11.86 دينار، بما يعادل 39.02 دولار.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب في الكويت

وحقق سعر أوقية الذهب في الكويت حالة من الانخفاض عند 747.13 دينار، بما يعادل 2.458 دولار.

سعر كيلو الذهب في الكويت

وسجل سعر كيلو الذهب في الكويت عند 23.725 دينار، بما يعادل 78.043دولار.

احتياطي الذهب في الكويت

واحتلت الكويت المركز الـ39 عالمياً والـ6 عربياً من حيث احتياطيات الذهب بنحو 79 طناً، في حين يمثل الذهب %10 من احتياطي الدولة.

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