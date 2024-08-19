تقلبات حادة في بورصة الذهب ترفع الأسعار في السوق المصرية .. شهدت أسعار الذهب في مصر أمس الأحد 18 أغسطس 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا، سعر 3490 جنيهًا.

يأتي هذا الارتفاع في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والتأثيرات المحلية المرتبطة بسعر الصرف

ويرصد " الموجز" أسعار الذهب في السطور التالية

أسعار الذهب .. تباين في الأسعار وفقًا للعيارات

تفاوتت أسعار الذهب اليوم في مصر حسب العيار، حيث سجل الذهب من عيار 24 سعر 3988.5 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى قيمة بين العيارات المتداولة.

أما الذهب من عيار 18، فقد بلغ سعره 2991.5 جنيهًا للجرام، فيما سجل الذهب من عيار 14، الأقل طلبًا، سعر 2326.75 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 27920 جنيهًا، مع وزن يصل إلى 8 جرامات من عيار 21.

تأثير سعر المصنعية والدمغة على أسعار الذهب

تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف سعر المصنعية والدمغة، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية بين 100 و130 جنيهًا للجرام، بناءً على نوع العيار والمكان.

وتمثل المصنعية نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الأخرى في السبائك قل القيراط. يعتمد وزن الحلي والسبائك في الغالب على الأوقية، التي تزن 31.1 جرام.

الذهب

تأثيرات سعر الصرف على حركة الذهب في السوق المصري

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الذهب عالميًا ليسجل مستويات تاريخية جديدة.

ومع ذلك، بدأت حركة أسعار الذهب المحلية تظهر تباعدًا عن الأسعار العالمية بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وقد وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي إلى حوالي 48.97 جنيه لكل دولار.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

تتجه الأنظار حاليًا نحو تطورات سعر صرف الدولار في مصر، حيث من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار الذهب المحلية. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب المحلي على الذهب، خاصة بعد ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستهلكين للبحث عن ملاذات آمنة.

وفي هذا السياق، طالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة "زيرو جمارك"، التي سمحت بدخول 4.6 طن من الذهب خلال فترة تطبيقها، مما ساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التقلب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات كبيرة لارتفاعها في ظل استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية عالميًا.

تُظهر التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا أهمية مراقبة العوامل المؤثرة مثل سعر الصرف والسياسات النقدية.

ومن المتوقع أن يستمر الذهب كملاذ آمن للمستثمرين والمستهلكين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

واقرأ أيضا

زلزال عنيف يضرب سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 18-8-2024

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 18-8-2024.. عيار 21 مفاجأة