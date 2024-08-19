قاهر الدولار والسوق السوداء.. 5 إنجازات جددت ثقة السيسي في حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا، اليوم الإثنين، بالتجديد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

التجديد لحسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لمدة عام

وحسب القرار الجمهوري، فإن مدة تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، انتهت السبت، 17 أغسطس 2024، وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية كالتالي: يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى.. لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024.

قاهر الدولار والسوق السوداء.. إنجازات حسن عبد الله في البنك المركزي

في ليلة 18 أغسطس 2022، كان هناك لحظة فاصلة في الأزمة المالية التي بدأت تتفاقم في مصر بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتداعيات الخطيرة التي أصابت أغلب الدول. إلا أن تأثيرها كان أشد في مصر نظرًا للارتفاع الجنوني في أسعار السلع عالميًا، في وقت كانت فيه فاتورة الاستيراد المصرية تقترب من 100 مليار دولار سنويًا. في تلك الليلة، اختارت مؤسسة الرئاسة شخصية بارزة في عالم المصارف تتميز بالحرفية، قوة الشخصية، وهدوء الأعصاب النادر، ويدعى حسن عبد الله. هذا الرجل كان هو من يحتاجه الرئيس السيسي للسيطرة على الأزمات المالية التي ظهرت في السوق. وكان الحل في المصرفي المخضرم والفيلسوف البنكي، حسن عبد الله.

منذ أغسطس 2022 وحتى الآن، حقق حسن عبد الله نجاحًا باهرًا في إدارة كافة الملفات وإنقاذ الاقتصاد من فوضى مدمرة بفضل هدوء شخصيته وخبرته الواسعة. وإذا كنت ترغب في معرفة ماذا فعل:

القضاء على السوق السوداء

تمكن حسن عبد الله من القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وتوحيد سعر الصرف، بعد أن تفاقمت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بأكثر من 100%، حتى وصل الدولار إلى 70 جنيهًا في ذروة الأزمة.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 46.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 10.8 مليار دولار في ثلاثة أشهر.

تحول 180 درجة في صافي الأصول الأجنبية

تحولت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بلغ 14.3 مليار دولار بعد أن سجل عجزًا وصل إلى 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. كما استأنف قرض صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم زيادته إلى 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.

تباطؤ معدل التضخم السنوي

من بين الإنجازات التي تُحسب لحسن عبد الله أيضًا تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 28.1% بنهاية مايو الماضي، لأول مرة منذ 17 شهرًا، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 38% في يونيو 2023. كما عادت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للاستثمار في الجنيه المصري، من خلال أذون الخزانة، لأول مرة منذ عامين.

تحسن مستوى الدين الأجنبي

كما تمكن محافظ البنك المركزي من وقف نزيف خسائر البنك المركزي والتحول إلى الربحية بعد خسائر متتالية نتيجة دعم تكلفة الفائدة على المبادرات. وفي عهده، تحسن مستوى الدين الأجنبي لينخفض إلى 160.6 مليار دولار بعد أن كان 168 مليار دولار في الشهر السابق، لأول مرة منذ عام ونصف. وفي عهده أيضًا، تم إصدار أول رخصة لعمل بنك رقمي في مصر لصالح "وان بنك" المملوك لبنك مصر. وأخيرًا، التزم بسداد المستحقات الخارجية على مصر في مواعيد استحقاقها.