أفعال لا أقوال.. رئيس الوزراء يستجيب لطلب مجموعة صناعية لتخصيص قطعة أرض لمصنع سيارات

عكس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اهتمام والتزام الدولة المصري بدعم الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع السيارات، خلال لقائه مسئولي مجموعة "القصراوي"، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم لتحفيز التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير، ليبرز سرعة استجابة الحكومة لمتطلبات القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

فقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع مسئولي مجموعة "القصراوي" للسيارات، لبحث فرص التصنيع المحلي والتصدير، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من قيادات المجموعة ومسئولي وزارة الاستثمار.

رئيس الوزراء يبحث فرص التصنيع المحلي مع مجموعة القصراوي للسيارات

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تولي صناعة السيارات أولوية قصوى في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية دفع هذا الملف قدمًا من خلال اتخاذ خطوات جادة، مشيرًا إلى تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتقديم المحفزات المطلوبة كخطوات أساسية لدعم هذه الصناعة الحيوية. وأضاف قائلاً: "نحن نجتمع مع اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة للعمل على تذليل أي تحديات وتقديم أي دعم مطلوب".

استعراض نشاط مجموعة القصراوي للسيارات

خلال الاجتماع، استعرض محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات، نشاط المجموعة الذي يتنوع بين استيراد وتجارة السيارات وقطع الغيار ومراكز الصيانة، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع السيارات وتصديرها. وأوضح القصراوي أن المجموعة تضم أكثر من 1000 عامل وتغطي 8 علامات تجارية في مصر من خلال 6 شركات مساهمة مصرية وشركة منطقة حرة، إضافة إلى 65 موزعًا معتمدًا في جميع أنحاء الجمهورية.

كما كشف عن أن إجمالي مبيعات المجموعة في السوق المحلية خلال عام 2023 تخطى 9500 سيارة، فيما بلغ حجم الصادرات من السيارات المجمعة محليًا 6066 سيارة بقيمة 57.8 مليون دولار. وأشار إلى أن حجم استثمارات المجموعة الحالي في قطاع السيارات يصل إلى 3.25 مليار جنيه.

نشاط التصنيع والتوسع المستقبلي

في سياق الحديث عن التصنيع، أوضح القصراوي أن المجموعة بدأت في تصنيع وإنتاج "جولدن دراجون"، وهو ميكروباص يتسع لـ 15 راكبًا منذ عام 2022، بنسب تصنيع محلي تصل إلى 60%. ويشارك هذا المنتج في مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في برامج المحافظات لإحلال السيارات. وذكر أن الإنتاج الحالي لـ "جولدن دراجون" يبلغ 2500 سيارة سنويًا، مع خطط للوصول إلى 5000 سيارة سنويًا، باستثمارات تبلغ 16 مليون دولار. كما أشار إلى أن المجموعة تستعد لتصدير الطرازات الجديدة إلى بعض الدول الأفريقية.

الاستجابة الفورية لرئيس الوزراء

في إطار التوسع المستقبلي، استعرض القصراوي مراحل التصنيع تحت التنفيذ، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات للمرحلتين الأولى والثانية يصل إلى 1.5 مليار جنيه و102 مليون دولار. وأعلن القصراوي عن خطط لتصنيع إحدى السيارات الجديدة، بهدف إنتاج 23 ألف سيارة على مدار خمس سنوات منذ بدء الإنتاج. وفي هذا السياق، طلب القصراوي من رئيس مجلس الوزراء توفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم.

استجاب الدكتور مصطفى مدبولي فورًا لهذا الطلب، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لخطوات التوسع في التصنيع المحلي، قائلاً: "سيتم التوفير فورًا، وكلنا داعمون لخطوات التوسع في التصنيع المحلي".

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