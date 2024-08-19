سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 19أغسطس 2024.. ‎وصل كام انهارده

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17 أغسطس 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلي. ووفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات على موقع البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 159.71 جنيه للشراء و160.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 17 أغسطس 2024 في مجموعة من البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري: 159.71 جنيه للشراء و160.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 159.146 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 158.91 جنيه للشراء و160.056 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 159.146 جنيه للشراء و160.056 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 154.078 جنيه للشراء و159.956 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 152.05 جنيه للشراء و160.88 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 160.25 جنيه للشراء و160.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

تراوح سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة اليوم على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 160.776 جنيه للشراء و155.778 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 160.056 جنيه للشراء و153.878 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 160.374 جنيه للشراء و150.801 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 159.908 جنيه للشراء و154.609 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 162.14 جنيه للشراء و152.281 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في أحدث التعاملات المالية، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي حوالي 12.27 ريال سعودي. هذا الاستقرار يعكس الثبات النسبي لسعر الصرف بين العملتين في الأسواق العالمية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

في الأسواق العالمية، بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي حوالي 3.28 دولار، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف وسلات العملات.

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