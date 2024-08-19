بهتان ‎المعدن الأصفر.. تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

في بداية التعاملات اليومية لليوم الإثنين، الموافق 19 أغسطس 2024، شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون. هذه الأسعار المعلنة لا تشمل مصاريف المصنعية أو ضريبة الدمغة، وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 2974 جنيهًا دون مصنعية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو قيمة 5 جنيهات، ليسجل مبلغ 3470 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة حوالي 3966 جنيهًا دون احتساب مصاريف المصنعية، بينما تم تسجيل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة عند 2313 جنيهًا دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين إلى حوالي 27,760 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا حوالي 2508 دولارات.

مصنعية الذهب في مصر

تتراوح نسبة مصنعية الذهب الجديد في مصر بين 7% إلى 10% لأغلب العيارات. وتختلف قيمة المصنعية حسب نوع الذهب، والمحافظة، والتاجر. كما تتباين المصنعية حسب نوع الذهب نفسه، حيث تختلف المصنعية بين الذهب الهندي، الإيطالي، الأبيض، السويسري، والمصري، الذي يتميز بوجود عدد كبير من الشركات التي تتنافس في تقديم موديلات جديدة ومختلفة.

متى ينزل سعر الذهب؟

توقعات أسعار الذهب تشير إلى استمرار الارتفاع خلال المرحلة القادمة. وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب ستظل متأثرة بالعوامل العالمية مثل تقلبات أسعار الدولار، الأحداث الجيوسياسية، وتذبذب الأسواق المالية. لذا، من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات إضافية في الفترة المقبلة، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على انخفاضها قريبًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في السوق المحلية المصرية تباينًا وفقًا للوزن، حيث بلغ سعر السبيكة وزن 1 جرام نحو 3977 جنيهًا بدون مصنعية. أما السبيكة وزن 2.5 جرام فقد سجلت 9942 جنيهًا، بينما وصل سعر السبيكة وزن 5 جرامات إلى 19885 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات بلغ 39770 جنيهًا، ووزن 20 جرامًا سجل 79540 جنيهًا. أما أونصة الذهب التي تزن 31.1 جرام فقد بلغت 123648 جنيهًا، فيما سجلت السبيكة وزن 50 جرامًا 198850 جنيهًا، والسبيكة وزن 100 جرام وصلت إلى 397700 جنيه.

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