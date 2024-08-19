‎الآن تحديث العملات الأجنبية.. تحركات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 19-8-2024

استقر سعر الدولاراليوم الأمريكي خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 في معظم البنوك المصرية. ففي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي - مصر. أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 48.83 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع، وونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك تحديث يومي

سعر الدولار بنك مصر

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك تحديث يومي في بنك مصر، استقر سعر الدولار اليوم الأمريكي عند 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعكس توازن السوق واستقرار سعر الصرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي حوالي 13.03 ريال سعودي لكل دولار أمريكي، مع استقرار نسبي في حركة السوق اليوم، مما يعكس قوة الدولار أمام الريال في هذه الفترة.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم حوالي 0.89 يورو. تتأثر هذه النسبة بالتغيرات في السوق المالية العالمية، حيث يعكس السعر التوازن بين العملتين في الأسواق الدولية.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تباينًا خلال بداية تعاملات اليوم:

الجنيه الإسترليني: سجل 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع.

الريال العماني: بلغ 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: سجل 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: سجل 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: بلغ 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: سجل 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع.

الين الياباني: بلغ 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

تلك التغيرات الطفيفة في أسعار العملات تعكس حالة الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية داخل مصر.

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