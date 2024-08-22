‎اشتري بسرعة.. تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 22-8-2024

يشهد سعر الذهب اليوم الخميس، 22 أغسطس 2024، انخفاضا ملحوظا في الأسعار بعد التغيرات التي شهدها السوق في الأيام الأخيرة، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها بداية تعاملات اليوم. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وسجل الذهب مستويات ثابتة في السوق المصري، بينما شهدت الأسعار العالمية تقلبات ملحوظة. مع استمرار الاهتمام بالذهب كملاذ آمن، نستعرض في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى تحليل لأحدث التغيرات في الأسعار عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سعر الذهب عيار 18 شهد استقرارًا اليوم الخميس، 22 أغسطس 2024، حيث سجل نحو 2974.29 جنيه. يُعتبر هذا السعر مناسبًا للباحثين عن توازن بين الجودة والسعر في سوق الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

أما سعر الذهب عيار 21، والذي يُعد من أكثر الأعيرة شيوعًا في السوق المصري، فقد استقر عند 3470 جنيهًا. يُشير هذا الاستقرار إلى حالة من الثبات في الأسعار بعد التغيرات الأخيرة.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سعر الذهب عيار 24، الذي يعتبر الأعلى جودة، حافظ على استقراره اليوم الخميس، 22 أغسطس 2024، وسجل نحو 3965.71 جنيه. يعتبر هذا السعر من المؤشرات الهامة على استقرار السوق بالنسبة للمستثمرين في الذهب.

متى ينزل سعر الذهب

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا اليوم الخميس، حيث تخلت عن أعلى مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. يعود هذا التراجع إلى الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات الوظائف القادمة من الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2500.65 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2537.10 دولار.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

وبناء على السؤال حول سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم، فقد جاء سعر السبيكة من BTC كالتالي:

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 20 جراما إلي نحو 88695 جنيه.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 50 جراما إلي نحو 220085 جنيه.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 100 جراما إلي نحو 443360 جنيه.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 10 جراما إلي نحو 44415 جنيه.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 250 جراما إلي نحو 1093540 جنيه.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جراما إلي نحو 22215 جنيه.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 31.10 جراما إلي نحو 137990 جنيه.

قد يهمك أيضا..