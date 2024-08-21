آخر تحديث.. سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 21 أغسطس 2024

كشفت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية عن أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية لهذا اليوم. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3480 جنيهًا في الساعة التاسعة صباحًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2983 جنيهًا، وهو أحد الخيارات المفضلة في السوق المصرية نظرًا لصلابته وجودته. يُستخدم عيار 18 على نطاق واسع في صناعة المجوهرات، ويُعتبر خيارًا اقتصاديًا مقارنة بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3480 جنيهًا صباح اليوم، ليظل الخيار الأكثر شيوعًا بين المصريين بسبب توازنه بين الجودة والسعر. شهد هذا العيار ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مما يعكس التغيرات في السوق العالمية والمحلية.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يُعتبر الأعلى سعرًا بسبب جودته العالية واستخدامه في صناعة السبائك، 3977 جنيهًا. يُفضله المستثمرون الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل في الذهب نظرًا لنقائه.

متى ينزل سعر الذهب؟

تشير توقعات الشعبة العامة للذهب إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تستمر في الارتفاع على المدى القصير، خاصة مع توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. ومع ذلك، يعتمد انخفاض الأسعار على استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقرارات المالية المستقبلية.

أسعار سبائك الذهب اليوم

فقد بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم نحو 3977 جنيهًا بدون مصنعية.

ووصل أيضا سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 9942 جنيهًا.

وقد حققت سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 19885 جنيهًا.

وسجل أيضا سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 39770 جنيهًا.

بالإضافة الي سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا وصلت الي 79540 جنيهًا.

وأيضا بلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 123648 جنيهًا.

وحقق سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 198850 جنيها.

وسجل أيضا سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 397700 جنيها.

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