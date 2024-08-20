الذهب يحقق مستويات تاريخية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

عاد الذهب العالمي للارتفاع مجددًا محققًا مستوى تاريخيًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجع طفيف في جلسة الأمس نتيجة لعمليات بيع لجني الأرباح. وعاد الذهب لتحقيق مكاسب قياسية وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وحديث رئيسه هذا الأسبوع، ويقدم لكم جريدة الموجز التفاصيل.

سعر أونصة الذهب عالميًا

وصل سعر أونصة الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها اليوم عند 2,522.03 دولار للأونصة، بعد أن افتتحت الجلسة عند مستوى 2,503 دولار. وقد ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ بداية عام 2024، مدعومة بتفاؤل الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية والطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

تشير التوقعات إلى أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية من قبل الاحتياطي الفيدرالي تساهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب، حيث تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يحقق عائدًا ماليًا.

تراجع الدولار الأمريكي

ورغم غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة منذ بداية الأسبوع، إلا أن الدولار الأمريكي شهد تراجعًا لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بداية يناير 2024، مما أزال تقريبًا جميع المكاسب التي حققها هذا العام.

تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، مع احتمالية بنسبة 75% لهذا السيناريو، بينما توجد احتمالية بنسبة 25% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة في نفس الشهر. كما بدأت بعض المؤسسات المالية تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع، شرط استمرار تراجع التضخم وتباطؤ قطاع العمالة والنشاط الاقتصادي.

هذا الأسبوع، تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو الماضي، للحصول على توجيهات حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة. كما يتحدث جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة المقبلة في ندوة جاكسون هول، حيث ستراقب الأسواق نبرة حديثه ومدى ثقة البنك في تحقيق هدفه بتخفيض التضخم إلى 2%.

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