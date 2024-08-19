احفظ قيمة فلوسك.. اعرف سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة اليوم من أهم المواضيع التي تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعدن الفضة، باعتباره من أفضل الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة العملة.

وحصلت أسعار الفضة على اهتمام كبير مع عدم استقرار أسعار الذهب، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024.

‎سعر الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم الإثنين على النحو التالي:

أونصة الفضة: 1,567.231

الفضة النقية عيار 999 بلغت: 50.29

الفضة البريطانية عيار 958 سجلت: 48.22

الفضة الاسترليني عيار 925 سجلت: 46.56

فضة العملات عيار 900 سجلت: 45.30

فضة المجوهرات عيار 800 سجلت: 40.27

فضة عيار 880 سجلت: 44.30

‎سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

وفي السياق، جاءت أسعار سبائك الفضة اليوم الإثنين على النحو التالي:

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,313.00

سبيكة الفضة 100 جرام: 6,600.80

سبيكة الفضة 200 جرام: 12,596.95

سبيكة الفضة 250 جرام: 15,494.24

سبيكة الفضة 500 جرام: 30,686.16

سبيكة الفضة 1 كيلو: 60,465.34

سعر بيع الفضة اليوم الإثنين

سعر جرام الفضة: 50.06

أونصة الفضة: 1,557.130

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,503.15

سبيكة الفضة 100 جرام: 5,006.30

سبيكة الفضة 200 جرام: 10,012.60

سبيكة الفضة 250 جرام: 12,515.75

سبيكة الفضة 500 جرام: 25,031.50

سبيكة الفضة 1 كيلو: 50,063.00

أسعار الفضة

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، هبطت الفضة الفورية 0.6% إلى 28.22 دولار للأوقية، في وقت ارتفع فيه الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 2462.82 للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2500.50 دولار، بالتزامن مع تزايد التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبرالمقبل، على الرغم من أن التوقعات بأن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير قد خفت قبيل خطاب رئيس البنك جيروم باول القادم.

ويرى خبراء أن تجار الذهب أصبحوا يتحركون حاليًا بحذر لأن البيانات الأمريكية خفضت بشكل كبير احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وتشير بيانات التضخم الأمريكية إلى أن الذهب قد يحتاج إلى محفزات إضافية لتجاوز 2500 دولار، ورغم إمكانية الوصول إلى هذا المستوى في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك في الأمد القريب.

أقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار جنيه الذهب في مصر .. ماذا يحدث في السوق؟

أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 18-8-2024..بكام الفضة؟