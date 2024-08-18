أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 18-8-2024..بكام الفضة؟

سجلت أسعار الفضة اليوم حالة من الاستقرار التام, وذلك عقب سلسلة من التذبذب نتيجة لعوامل متعددة، منها التغيرات في الأسعار العالمية، وقيمة الجنيه المصري، والعرض والطلب المحليين.



أسعار الفضة اليوم الاحد

تساءل الكثيرون عن أسعار الفضة اليوم باعتبارها ملاذًا آمنًا لحفظ أموالهم والبديل الأول للذهب. لذلك، استعرضت جريدة "الموجز" أسعار الفضة اليوم الأحد 18-8-2024 وفقًا لمحلات الصاغة.



سعر الفضة عيار 925 بالمصنعية

تمثل سعر الفضة عيار 925 في كونها الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات الفضية في مصر، حيث تحتوي على نسبة 92.5% من الفضة النقية، بينما يتكون الباقي من معادن أخرى مثل النحاس لزيادة المتانة, وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم نحو 42.17 جنيهًا، بينما بلغت مصنعية الجرام في مصر نحو 25 جنيهًا، وقد تختلف قليلاً من محل لآخر.

أسعار الفضة

سعر جرام الفضة عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 45.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 43.68 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 42.17 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقرت قيمة جرام الفضة عيار 916 في السوق المصري عند 41.76 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 المعروف بالفضة السعودي نحو 39.89 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 800

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 36.47 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

ثبت سعر جرام الفضة عيار 750 عند 34.19 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

حقق سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 26.67 جنيهًا.

تكلفة تلميع الفضة

توفرت في الأسواق العديد من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت, وتراوحت تكلفة تلميع الفضة ما بين 24 و28 جنيهًا، بالإضافة إلى الملمعات الطبيعية المتوفرة في كل المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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