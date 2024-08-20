أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في مصر

شهدت أسعار الألومنيوم استقرارًا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، ليتراوح سعر الطن بين 140 ألف و156 ألف جنيه (بدون ضريبة), وفقًا ما اعلنته شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر منتج للمعدن في مصر وإفريقيا، عن لائحتها التسعيرية للشهر الجاري، مما يعكس استقرار الأسعار في السوق.

سعر الألومنيوم اليوم

يهتم عدد كبير من الناس بمتابعة أسعار المعادن خاصة سعر الألومنيوم, لذا تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم الثلاثاء 20-8-2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم

سجلت أسعار الألومنيوم اليوم السبت 17 أغسطس على النحو التالي:

الألومنيوم

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم

تراجع سعر طن السلك خلال شهر أغسطس ليصل إلى 150 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

الألومنيوم

سعر طن لفات الألومنيوم البارد

سجل سعر طن لفات البارد نحو 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد

شهد سعر طن شرائح بارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه، مقابل 163 ألف جنيه الشهر الماضي.

سعر طن سلندرات (الاسطوانات)

وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر الألومنيوم الخردة في مصر 2024

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة اليوم في مصر لعام 2024 في السوق المحلي، وتفاوتت الأسعار وفقًا للنوع:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة استقرارًا، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

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