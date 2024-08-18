سعر الألومنيوم في مصر اليوم الأحد 18-8-2024..الطن بكام؟

شهد سعر الألومنيوم في مصر اليوم الأحد 18-8-2024, حالة من الاستقرار وسجل سعر ين 140 ألف إلى 156 ألف جنيه (بدون ضريبة), وفقًا اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية -أكبر منتج للمعدن في مصر وإفريقيا- خلال الشهر الجاري.

أسعار الألومنيوم اليوم

يتساءل قطاع كبير من التجار والمهتمين بمتابعة أسعار المعادن عن سعر الألومنيوم اليوم، لذا تستعرض جريدة "الموجز" آخر تحديث لأسعار الألومنيوم وفقًا لشركة مصر للألومنيوم، ليوم الأحد، 18 أغسطس 2024.

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم

سجل سعر طن سلك الألومنيوم بقطر 9 مم انخفاضًا بمقدار 150 ألف جنيه، ليصبح 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

وصل سعر طن لفات الألومنيوم بسمك 6 مم إلى 155 ألف جنيه، بعد أن كان 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سجل سعر طن لفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه في الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

شهد سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه، بعد أن كان 163 ألف جنيه.

وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه، مقارنة بـ145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر الألومنيوم الخردة في مصر 2024

سجلت أسعار الألومنيوم الخردة اليوم في مصر لعام 2024 استقرارًا في السوق المحلي, وتتفاوتت الأسعار وفقًا لنوع الخردة، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة للغطاء والحلة استقرارًا، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

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