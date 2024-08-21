سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-8-2024 في مصر.. عيار 18 بكام؟

يشهد سعر الذهب خاصة عيار 18 في مصر تقلبات مستمرة، مما يجعل تحديد سعره اليومي أمرًا هامًا لكثير من المصريين، خاصة مع تزايد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار, وتتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بالحالة الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

يترقب المستثمرون المصريون اليوم الأربعاء 21-8-2024، معرفة آخر تطورات سعر الذهب و سعر الذهب عيار 18 باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية, لذا, ترصد جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم في مصر.

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من التراجع بعد أن شهدت ارتفاعًا على مدار اليوم متأثرة بالزيادة العالمية في سعر أوقية الذهب, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3965 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر شراء جرام الذهب إلى نحو 3942 جنيهًا.

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر هبوطًا ليصل إلى مستوى 3470 جنيهًا للبيع، فيما تداول سعر شراء جرام الذهب عند 3450 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

لامس سعر جرام الذهب عيار 18 حدود 2974 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب نحو 2957 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

حقق سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 2313 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم 1 جرام 3965 جنيهًا، وبلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 7930 جنيهًا، في حين بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 19825 جنيهًا. ولامس سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام "أوقية الذهب" حدود 123311 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عيار 21 إلى مستوى 27760 جنيهًا، دون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر الذهب عالميًا

بلغ سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 2521 دولار للأونصة ليتداول الذهب عند 2519 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2503 دولار للأونصة.

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