تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في مصر

سجل سعر النحاس والمعادن العالمي استقرارًا نسبيًا اليوم، ليتراوح السعر حول المستويات التي سجلتها في الجلسة السابقة عند 4.1505 و4.1425 دولار للطن, ويمكن تفسير هذا الاستقرار بعدة عوامل، منها التطورات الأخيرة في الاقتصاد الصيني، الذي يُعد أكبر مستهلك للنحاس في العالم، وتوقعات المستثمرين بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية.

أسعار النحاس

أسعار النحاس والمعادن اليوم

تأثرت أسعار النحاس بشكل مباشر على العديد من الصناعات في مصر، مثل صناعة الأسلاك والكابلات والأجهزة الكهربائية. وقد تؤدي الزيادة في أسعار النحاس إلى زيادة تكاليف الإنتاج لهذه الصناعات، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية, نظرًا لذلك، يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار النحاس والمعادن، وتستعرض جريدة “الموجز” أسعار النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم في مصر

استقرت أسعار النحاس في مصر نسبيًا اليوم، محافظة على مستوياتها دون تغييرات جوهرية, يعزى هذا الاستقرار إلى تأثر السوق المحلية بشكل كبير بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على النحاس.

النحاس

بكام النحاس في مصر اليوم

تباينت أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم في مصر، وسجلت الأسعار كالتالي:

تباين سعر كيلو النحاس ما بين 280 إلى 297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس نحو 297,000 جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة نحو 160,000 جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

ثبتت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

سعر المعادن اليوم في مصر

تباينت أسعار المعادن اليوم في مصر وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

بلغ سعر حديد المعادي حوالي 38,800 جنيه.

وصل سعر حديد الكومي حوالي 38,800 جنيه.

حقق سعر حديد المراكبي حوالي 41,000 جنيه.

سجل سعر حديد مصر ستيل حوالي 39,000 جنيه.

سجل سعر حديد بيانكو حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين حوالي 41,100 جنيه.

بلغ سعر حديد سرحان حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد عطيه حوالي 39,000 جنيه.

حقق سعر حديد العشري حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد الجيوشي حوالي 39,000 جنيه.

وصل سعر حديد بشاي حوالي 41,200 جنيه.

سجل سعر حديد العتال حوالي 39,000 جنيه.

اقرأ أيضًا: