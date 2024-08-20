‎تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق

تتزايد عمليات البحث بين المستهلكين والمواطنين عن أسعار السلع الغذائية، ولا سيما سعر طن الأرز الشعير اليوم. يُعتبر الأرز الشعير من أهم المحاصيل الغذائية التي تصدرها مصر، لكن الأسعار شهدت تقلبات بسبب العوامل الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على السلع الأساسية. في هذا التقرير، نستعرض أسعار الأرز والسلع الغذائية اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق

وشهدت أسعار السلع الغذائية حالة من التراجع النسبي في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف أسعار السلع الغذائية وفقاً لكل منطقة سكنية تباع بها المنتجات والسلع الغذائية، وترصد «الموجز» من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وفقاً لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

سعر طن الأرز الشعير اليوم

الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة: يبلغ سعر الطن 13,300 جنيه مصري.

الأرز الأبيض الحبة الرفيعة: سعر الطن يصل إلى 22,400 جنيه مصري.

الأرز الأبيض الحبة الرفيعة كسر 5%: سعر الطن 20,500 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة: يتراوح بين 32 إلى 35 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الأرز الأبيض الحبة الرفيعة

بعد عرض أسعار الطن، نوضح الآن أسعار الكيلو الواحد:

سعر الكيلو الواحد من الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة: 30 جنيهًا مصريًا.

سعر الكيلو على البطاقة التموينية: حوالي 16.3 جنيهًا مصريًا.

سعر الأرز الشعير ذو الحبة العريضة

سعر الأرز الشعير ذو الحبة العريضة: 14,300 جنيه مصري للطن.

سعر الطن الأرز الأبيض الحبة العريضة: 23,400 جنيه مصري.

أسعار السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 20 أغسطس

إلى جانب أسعار الأرز، نستعرض لكم أيضًا أحدث أسعار السلع الغذائية الأساسية:

كيلو الفول المعبأ: 55.44 جنيه مصري.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.92 جنيه مصري.

المكرونة المعبأة بوزن 400 جرام: 19.16 جنيه مصري.

كيلو العدس المعبأ: 61.68 جنيه مصري.

كيلو المكرونة السائبة: 26.03 جنيه مصري.

كيلو الملوخية: 13.2 جنيه مصري.

تتغير أسعار السلع الغذائية باستمرار في الأسواق المصرية، لذلك يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أفضل الأسعار.