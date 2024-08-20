تعرف على سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 20-8-2024 في القاهرة والمحافظات

سعر الأرز الشعير اليوم..تراجع سعر الأرز الشعير، الذي يُعد من الوجبات الأساسية للكثير من المواطنين، مما زاد من اهتمام الكثيرين بالبحث عن سعر طن الأرز الشعير اليوم.

سعر الأرز الشعير اليوم

شهدت أسعار الأرز الشعير والسلع الغذائية تقلبات عديدة في الفترة الماضية، مما زاد من أهمية متابعة هذه الأسعار. لذا، رصدت جريدة "الموجز" أحدث المعلومات حول سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 20-8-2024، استنادًا إلى بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

زاد الاهتمام بسعر طن الأرز الشعير اليوم نظرًا لأهميته بين باقي السلع الغذائية واستحالة الاستغناء عنه, وتميزن مناطق زراعته بمحافظات مثل الدقهلية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية التي تُعد أكبر منتج له, وتحددت أسعار طن الأرز الشعير وفقًا للعوامل الاقتصادية العالمية، مما أثر على تكلفة الأرز الشعير الأبيض حتى وصوله للمواطن,جاءت الأسعار كما يلي:

الأرز

بلغ سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 13,000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة الرفيعة إلى 22,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة "كسر 5%" 20,500 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة الرفيعة 30 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية 16.3 جنيهًا.

وصل سعر كيلو أرز الضحى في الأسواق والهايبر إلى 38 جنيهًا.

سعر الأرز عريض الحبة

اعتُبر الأرز عريض الحبة الأكثر استهلاكًا، وجاءت أسعاره كما يلي:

سعر الأرز اليوم

صل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة إلى 14,200 جنيه للطن الواحد.

شهد سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة العريضة ارتفاعًا ليصل إلى 23,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة "كسر 3%" 23,000 جنيه للطن الواحد.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار السلع الأساسية العذائية اليوم

استقرت أسعار السلع الأساسية على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.93 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 60.77 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 28.38 جنيهًا.

استقر سعر لتر زيت عباد الشمس عند 91.47 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 36.9 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.8 جنيهًا.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.57 جنيهًا.

استقر سعر البيضة البلدي عند 6.23 جنيهًا.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 25.62 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفول السائب إلى 43.17 جنيهًا.

حقق سعر كيلو السمسم الأبيض 145 جنيهًا.

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