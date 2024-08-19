السكر بـ 12 ونص| أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 بالتفصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024، ولك لمعرفة سعر كل سلعة في التموين اللذي تمنحه الدولة شهريًا للمواطنين.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة كل فرد من السلع التموينية على البطاقة التموينية لشهر سبتمبر 2024 حيث جاءت كالتالي:

تقديم سلع بقيمة 50 جنيه شهري لكل فرد على البطاقة حتى الفرد الرابع، بالإضافة إلى 5 أرغفة من الخبز المدعم يومي.

بدءا من الشخص الخامس في العائلة المسجلة على البطاقة، توزع سلع بقيمة 25 جنيه، بالإضافة إلى خمسة أرغفة من الخبز المدعم يومي.

يمكن صرف زجاجة زيت سعة 800 مل على كل فرد عن طريق بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

يتم توزيع كجم سكر لكل فرد حسب احتياجاتهم، ويمكن الحصول على حد أقصى من 6 كجم سكر على بطاقة واحدة.

أسعار السلع التموينية

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 كالتالي:



- سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.

- أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

-دقيق 1 كجم: 18 جنيها.

- مكرونة 800 جم: 13 جنيها.

- مكرونة 400 جم: 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم: 21 جنيه.

- فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

- الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

أسعار السلع التموينية

- مربى 350 جم: 16 جنيه.

- تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيه.

- جبنة تتراباك 125جم: 7 جنيهات.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

-مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيها.

- صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.

- صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه.

- لبن جاف 100جم: 25.50 جنيه.

- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.

-ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه.

- علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة (25 جم): 1.5 جنيه.

- بسكويت: 3.75 جنيه.

وفي ذات السياق، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إيقاف صرف السكر الإضافى على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1-9-2024، مؤكدًا على أنه بالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة.

وأضاف كمال في بيان صادر عن وزارة التموين منذ قليل، أنه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.



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