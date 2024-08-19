اعرف أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 19-8-2024 في مصر بالأسواق

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل عن أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 19-8-2024 في مصر.



ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الغذائية يوميا لمعرفة آخر الأسعار التي وصلت لها السلع في مصر.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024



وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.17 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 60.73 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.9 جنيه.

ارتفعت أسعار عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) سعة 1 لتر إلى 90.33 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين

سجل متوسط سعر كيلو السكر 27 جنيهاً للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 32.19 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأ سعة 400 جرام 19.64 جنيه.

سجل سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

أسعار السلع التموينية اليوم الإثنين



بلغ سعر زيت خليط سعة 800 مللي 30 جنيهًا.

سجل سعر مكرونة سعة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

ارتفع سعر جبنة تتراباك سعة 250 جرامًا إلى 7.50 جنيه.

بلغ سعر جبنة تتراباك سعة 500 جرام 14 جنيهًا.

سجل سعر مسحوق أتوماتيك سعة 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

بلغ سعر مسحوق عادي يدوي سعة 800 جرام 16 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين



سجل سعر مكرونة سعة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

ارتفع سعر عدس مجروش سعة 500 جرام إلى 21 جنيهًا.

بلغ سعر فول معبأ سعة 500 جرام 9 جنيهات.

سجل سعر مربى أنواع سعة 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

بلغ سعر صابون غسيل سعة 125 جرامًا 3 جنيهات.

سجل سعر صابون تواليت سعة 125 جرامًا بـ 7.50 جنيه.

ارتفع سعر محلى صناعي سعة 800 جرام إلى 36 جنيهًا.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

من المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية نسبيًا حتى نهاية العام 2024 بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. مع ذلك، قد تساهم الإجراءات الحكومية في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

ما هي السلع الغذائية الأساسية 2024

تشمل السلع الغذائية الأساسية وهي التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في حياتهم اليومية مجموعة متنوعة من المنتجات، وهي كالتالي

الخضراوات: مثل الطماطم، البطاطس، البصل.

الفواكه: مثل الموز، التفاح، المانجا، والعنب.

اللحوم: مثل اللحوم الحمراء والدواجن.

السمك: حيث يعد مصدرًا هامًا للبروتين.

البيض: كمصدر أساسي منخفض السعر للبروتينات

الجدير بالذكر أن هذه السلع الغذائية تلعب دورًا حيويًا في توفير العناصر الغذائية الأساسية وتلبية احتياجات الأفراد اليومية.

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