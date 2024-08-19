‎تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024.. اعرفها الآن

‎سعر النحاس والمعادن اليوم واحدة من أكثر الأمور التي يكثر البحث عنها بشكل يومي، بالتزامن مع عدم الاستقرار الذي تشهده الأسعار في الفترة الأخيرة.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز المزيد من التفاصيل عن ‎سعر النحاس والمعادن اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024.

‎سعر النحاس اليوم في مصر

وقد جاء ‎سعر النحاس اليوم في مصر على النحو التالي:

سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

سجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

‎بكام سعر النحاس اليوم

سعر النحاس المخلوط يتراوح بين 240 و260 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس يتراوح بين 330 و400 جنيه.

سعر النحاس الأحمر الخردة يبلغ حوالي 350 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر يصل إلى 280 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر يصل إلى 240 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة يتراوح بين 190 و210 جنيهات.

‎سعر المعادن اليوم في مصر

وتباينت أسعار ‎ المعادن اليوم في مصر على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المعادي الي ما يقارب حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد الكومي الي ما يقارب حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي الي ما يقارب حوالي 41,000 جنيه.

سجل سعر حديد مصر ستيل الي ما يقارب حوالي 39,000 جنيه.

سجل سعر حديد بيانكو الي ما يقارب حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد المصريين الي ما يقارب حوالي 41,100 جنيه.

سجل سعر حديد سرحان الي ما يقارب حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد عطيه الي ما يقارب حوالي 39,000 جنيه.

سجل سعر حديد العشري الي ما يقارب حوالي 38,800 جنيه.

سجل سعر حديد الجيوشي الي ما يقارب حوالي 39,000 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي الي ما يقارب حوالي 41,200 جنيه.

سجل سعر حديد العتال الي ما يقارب حوالي 39,000 جنيه.

‎سعر الفضة اليوم

أونصة الفضة: 1,567.231

الفضة النقية عيار 999 بلغت: 50.29

الفضة البريطانية عيار 958 سجلت: 48.22

الفضة الاسترليني عيار 925 سجلت: 46.56

فضة العملات عيار 900 سجلت: 45.30

فضة المجوهرات عيار 800 سجلت: 40.27

فضة عيار 880 سجلت: 44.30

أقرأ أيضا:

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. بكام النهاردة

أسعار البنزين والسولار اليوم بعد الزيادة الأخيرة