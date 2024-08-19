سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. بكام النهاردة

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. ينصح المستثمرون بمتابعة تحركات سعر الدولار واختيار الأوقات المناسبة لتحويل العملة أو الاستثمار في الدولار بناءً على التحليلات الاقتصادية، وعلى المستهلكين وأصحاب الأعمال متابعة سعر الدولار بانتظام لتخطيط نفقاتهم، خاصةً في ما يتعلق بالاستيراد أو السفر.

ومن المعروف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يساهم في تعزيز الثقة في العملة المحلية، بينما قد تؤدي التوترات السياسية والاقتصادية إلى تراجع قيمة الجنيه.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

كما يؤثر العرض والطلب على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك في السوق المحلية والعالمية بشكل كبير، وزيادة الطلب على الدولار تؤدي إلى ارتفاع سعره مقابل الجنيه.

وبناءً على ذلك، الموجز يتناول تفاصيل آخر مستجدات طرأت على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، مع بداية صباح الإثنين الموافق 19-8-2024، قبل بدء عمل البنوك والمصارف الرسمية في الثامنة صباحًا.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

علمًا بأنه كلما زاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، زادت قدرة الدولة على دعم عملتها المحلية، مما قد يؤدي إلى استقرار سعر الدولار اليوم في مصر 2024 أو حتى تقوية الجنيه أمام الدولار، كما أن العوامل الخارجية، مثل سعر النفط العالمي، وسعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وحركة التجارة العالمية، كلها تؤثر بشكل غير مباشر على سعر الدولار في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ولمعرفة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، نرصد أولًا ما بلغه سعر الدولار اليوم في بنك مصر، بختام أمس الأحد الموافق 18-8-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

هذا ووصل أيضًا سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم نحو 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بباقي البنوك والمصارف الرسمية فقد سجل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك الآتي:

سعر الدولار في البنك المركزى

سجل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.7440 جنيه للشراء، و 48.8799 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.7500 جنيه للشراء، و 48.8500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.8800 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.9800 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.75 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.85 جنيه.

إقرأ أيضًا:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 في سوق العبور

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. الدولار بكام «إنفوجراف»