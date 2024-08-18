أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 في سوق العبور

تباينت أسعار الخضروات والفواكه اليوم، الأحد 18 أغسطس 2024، وسجلت بعض الأصفاف استقرارًا بينما تفاوتت أسعار البعض الآخر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

يتساءل الكثيرون عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18-8-2024, لذا توفر جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد, وفقًا لما جاء في سوق العبور, وقد تختلف الأسعار قليلًا من مكان لآخر بسبب تكاليف النقل.







أسعار الخضروات اليوم الاحد

سجلت أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور حالة من التباين, وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر الطماطم: 9-13 جنيها

-سعر البطاطس: 14-22 جنيها

-سعر البصل: 4.5-7.5 جنيه

- سعر الكوسة: 18-24 جنيها

أسعار الخضار



- سعر الجزر بدون عروش: 7-10 جنيهات

-سعر الفاصوليا: 25-33 جنيها

- سعر الباذنجان البلدي: 6-7 جنيهات

- سعر الباذنجان الرومي: 3-7 جنيهات

- سعر الباذنجان الأبيض: 5-7 جنيهات

- سعر الفلفل الرومي البلدي: 3-8 جنيهات

- سعر الفلفل الرومي صوب: 3-8 جنيهات

-سعر الفلفل الحامي البلدي: 4-7 جنيهات

- سعر الفلفل الحامي صوب: 9-17 جنيها

-سعر الفلفل الألوان (أصفر، أحمر، برتقالي): 15-27 جنيها

-سعر الملوخية: 4-5 جنيهات

- سعر الخيار صوب: 12-14 جنيها

- سعر الخيار البلدي: 9-11 جنيها

-سعر القلقاس: 20-24 جنيها

- سعر البطاطا: 3-9 جنيهات

-سعر الثوم: 45-75 جنيها

-سعر اللفت: 3-5 جنيهات

-سعر البنجر: 3-5 جنيهات

أسعار الفواكه اليوم:

شهدت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور حالة من الاستقرار, وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر البرتقال الصيفي: 9-15 جنيها

- سعر الجريب فروت: 6-9 جنيهات

أسعار الخضار ةالفاكهة



-سعر الليمون البلدي: 3-18 جنيها

- سعر الليمون الأضاليا: 3-5 جنيهات

- سعر العنب الأسود: 20-30 جنيها

-سعر التفاح المصري: 20-27 جنيها

- سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو): 40-90 جنيها

- سعر المانجو الزبدية: 20-24 جنيها

- سعر المانجو البلدي: 12-18 جنيها

ويعتبر الخضار والفاكهة من أهم السلع الغذائية الأساسية والتي يهتم بمتابعتها عدد كبير من المواطنين, بسبب دخولها في أغلب الوجبات, كما أن لها فوائد كثيرة.

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