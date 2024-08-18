‎استقرار حذر.. سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-8-2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية. سجل الريال في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. وترصد جريدة الموجز في السطور التالية:

الريال السعودي بكام مصري

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.

في بنك مصر، استقر السعر عند 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة، سجل الريال 12.99 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، كان السعر 12.96 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي، بلغ السعر 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي، سجل الريال 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار.

الدولار مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي حوالي 0.27 دولار لكل ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شهد الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.96 و13.06 جنيه، وسعر البيع بين 13.04 و13.09 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، مستقرًا دون تغيير في تعاملات اليوم.

تحرير سعر الصرف

تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء 6 مارس 2024، لأول مرة منذ 9 مارس 2023. استهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهدافه كمرتكز أساسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق.

عقب السماح بتحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، متجاوزًا سعر 49 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم آنذاك، وتجاوز في بعضها 50 جنيهًا.

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