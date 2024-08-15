سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه، وهو ما أعلنته البنوك في بداية التعاملات، حيث بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.06 جنيها للشراء، بينما سجل سعر الريال السعودي 13.10 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حرصاً على تقديم خدمة سعر الريال السعودي في مصر مقابل الجنيه، يستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، داخل البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 13.06 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 13.10 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.05 جنيه للشراء، بيننا سجل نحو 13.09 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى نحو 13.05 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 13.09 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.07 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 13.06 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.65 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 13.11 جنيه للبيع.