بعد الارتفاع القياسي.. سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21-8-2024

سعر الذهب في الكويت.. ارتفع سعر الذهب في الكويت، اليوم الأربعاء 21-8-2024، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 23.72 دينار، بما يعادل 78.04 دولار أمريكي.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم، على محرك البحث جوجل للتعرف علي سعر الذهب في الكويت علي مستوي جميع الأعيرة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21 أغسطس

وخلال السطور التالية يرصد "الموجز"، سعر الذهب وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 22، أو عيار 21، أو عيار 18، داخل أسواق الكويت، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

انخفض سعر الذهب عيار 24 في الكويت، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، عند مستوي 23.72 دينار، بما يعادل 78.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

وهبط سعر الذهب عيار 22 في الكويت، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، عند مستوى 21.75 دينار، بما يعادل 71.54 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وسجل سعر الذهب عيار 21 في الكويت، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، نحو 20.76 دينار، بما يعادل 68.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

وانخفض سعر الذهب عيار 18 في الكويت، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، عند 17.79 دينار، بما يعادل 58.53 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الكويت

وهبط سعر الذهب عيار 12 في الكويت، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، عند 11.86 دينار، بما يعادل 39.02 دولار.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب في الكويت

وحقق سعر أوقية الذهب في الكويت حالة من الانخفاض عند 747.13 دينار، بما يعادل 2.458 دولار.

سعر كيلو الذهب في الكويت

وسجل سعر كيلو الذهب في الكويت عند 23.725 دينار، بما يعادل 78.043دولار.

احتياطي الذهب في الكويت

واحتلت الكويت المركز الـ39 عالمياً والـ6 عربياً من حيث احتياطيات الذهب بنحو 79 طناً، في حين يمثل الذهب %10 من احتياطي الدولة.

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